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TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Sanidad de UGT en la provincia de Toledo, Inés Pedreño, ha asegurado este martes que el problema del laboratorio del Hospital de Toledo y las intoxicaciones y problemas de salud que han sufrido los profesionales que trabajan allí se podría solucionar gracias a la "reforma estructural" que se va a llevar a cabo.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, donde han criticado la "deficiente" gestión y organización de los hospitales y centros de salud de Toledo y cómo afecta ello a los trabajadores, Pedreño ha asegurado que el problema está "en vía de resolución".

"En vía de resolución, no la solución de la intoxicación", ha aclarado, sino la posibilidad de que gracias a los estudios y las obras pertinentes que se están llevando a cabo haya "resultados posteriores a corto y a medio plazo".

Ha querido poner en valor en este punto que "desde la incorporación del nuevo director de gestión se va viendo el interés por parte de la Gerencia de solucionar este problema. Vamos a esperar, porque sí vamos a solucionar el problema", ha comentado, recordando que esta situación ya lleva dos años.

"El futuro no lo sabemos. Ojalá con los filtros de aire arriba en las salidas, ojalá que con las modificaciones y las obras de saneamientos funcione", ha dicho, aunque "no sabemos al 100% si eso va a funcionar", ha concluido.

TRASLADO DEL HOSPITAL DEL VALLE

De otro lado, preguntada por el traslado de los hospitales Virgen del Valle y Provincial al Hospital General Universitario de Toledo, ha indicado que "como la Gerencia no tiene ningún contacto" con ellos, desconocen "cómo va a llevarse a cabo ese traslado".

"Sabemos lo mismo que ustedes, lo mismo. Las mismas notas de prensa que reciben ustedes las recibimos nosotros. Con lo cual, no lo sabemos", ha explicado, asegurando que lo que sí conocen es "el malestar tanto de los profesionales como de los pacientes".

Sobre el hospital del Valle en concreto, ha criticado que un "hospital monográfico específico de mayores pretendamos meterlo en un búnker", algo que "evidentemente no les hace ninguna gracia ni a los profesionales, insisto, ni a los pacientes, ni a las familias".