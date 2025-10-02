UGT denuncia, tras un año, que persisten problemas en laboratorios de hospital Toledo afectando a salud de trabajadores

Advierten que convocarán movilizaciones

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de Prevención del Área Sanitaria de Toledo de UGT han denunciado que casi un año después de los "graves incidentes en el Laboratorio de Anatomía Patológica y en el resto de laboratorios del Hospital Universitario de Toledo", estos persisten, afectando a la salud de las trabajadoras y trabajadores de estos servicios, "con constantes partes de incidencias que el personal presenta sobre los síntomas que padecen", ante lo que advierten de que convocarán movilizaciones.

Esta situación, tal y como señala UGT en un comunicado, "se está alargando en exceso dada la gravedad del caso que afecta de decenas de trabajadoras y trabajadores del Sescam con consecuencias futuras difíciles de predecir, pero con unas consecuencias inmediatas en la salud emocional, dado que al personal no se le está dando una solución convincente, satisfactoria y definitiva por parte de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo, ni por parte del Sescam".

Precisa el sindicato que la Inspección de Trabajo el día 1 de agosto ordenó a la Gerencia la realización inmediata de mediciones en el laboratorio en el momento en el que las trabajadoras y trabajadores comunicaran síntomas y estos han sido comunicados en múltiples ocasiones desde entonces, pero a día de hoy, 2 de octubre, "aún no se han realizado las mediciones ordenadas".

Asimismo, la Inspección de Trabajo ha "obligado a la Gerencia a la realización de informes de investigación de daños producidos para la salud de los trabajadores con motivo del desarrollo de su trabajo", informes, que de existir," no han sido comunicados a los delegados de Prevención".

Por todo lo expuesto y "ante la falta de soluciones satisfactorias que eliminen los riesgos para la salud de todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios afectados", los delegados de prevención "reiteran su petición de cierre de las instalaciones para su revisión completa y reparación de las deficiencias que pudieran encontrarse", para lo cual volverán "a convocar las movilizaciones necesarias para la solución de este grave problema".