UGT lamenta el accidente laboral de Yeles y exige que se investiguen y esclarezcan las causas

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado la muerte de una joven trabajadora de 22 años este sábado en Yeles, un accidente ocurrido en una lavandería de esta localidad toledana y que, según el sindicato, "pone de nuevo el foco en el grave problema de siniestralidad laboral que tenemos en la región".

El sindicato ha trasladado en nota de prensa a sus familiares y amistades sus condolencias y exige que "se investiguen y esclarezcan las causas de este trágico accidente".

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, en Castilla-La Mancha, de enero a mayo, han muerto 20 personas trabajadoras, estadísticas a las que falta sumar las víctimas mortales de los meses de verano en la Comunidad Autónoma.

"Lo venimos diciendo, 2026 va a ser un año especialmente trágico en cuanto a siniestralidad laboral y es algo que no debemos tolerar. Lo que está en juego es la vida de muchas personas y el dolor de muchas familias", ha puesto de manifiesto Silvia López, secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha.

López ha reclamado también más medios y recursos para que la Inspección de Trabajo vigile el cumplimiento de las normas de prevención, la aprobación de la reforma de la Ley de Prevención para hacer frente a los nuevos riesgos y la puesta en marcha de la figura del delegado o delegada territorial de prevención para llegar a aquellas empresas que, por su pequeño tamaño, no cuentan ni con representación sindical ni con delegados y delegadas de prevención.

"Son en esas empresas, precisamente, donde tenemos que lamentar más accidentes. No podemos esperar más a que las empresas se tomen en serio su obligación de proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras ni a que haya una verdadera cultura preventiva", ha concluido.