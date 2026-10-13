UGT C-LM denuncia un incremento del 38,46% de las muertes en el trabajo en la región en los 8 primeros meses de 2026

Archivo - Albañil en una obra de construcción - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La central sindical UGT Castilla-La Mancha ha advertido que entre los meses de enero u agosto de 2026 en la región han perdido la vida un total de 39 personas en sus centros de trabajo, 15 más que en el mismo periodo de 2025, un incremento del 38,46%, según las estadísticas publicadas este martes por Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Unos datos que se traducen en que 5 personas trabajadoras pierden la vida en el trabajo al mes en la región, frente a las 3 que lo hicieron de enero a agosto del año pasado, según ha trasladado UGT por nota de prensa.

El sindicato ha resaltado que la siniestralidad laboral mortal continúa en ascenso, mientras que los accidentes laborales descienden ligeramente. En este sentido, ha apuntado un total de accidentes laborales de 17.333 en ese periodo en la región este año; mientras que el pasado 2026 se registraron 17.656.

La coordinadora de Salud Laboral de UGT en la región, Irene Ortega, ha subrayado que el incremento de los accidentes mortales ha sido especialmente significativo en las provincias de Ciudad Real y Cuenca con 11 fallecidos. Le siguen Toledo con 8 muertes laborales, Albacete con 4, y por último la provincia de Guadalajara que registró 4 fallecidos en accidente laboral.

Ortega ha valorado que dichos datos muestran una realidad "muy preocupante" que se repite en los últimos meses, reclamando actuar de manera contundente.

"Desde el sindicato siempre incidimos en que los accidentes laborales son evitables, por lo que estamos hablando de que 39 fallecimientos de personas trabajadoras que han perdido la vida por ganarse el pan se podrían haber evitado, y esto es algo inaceptable e inasumible", ha señalado la responsable sindical.

"Tenemos que actuar de manera contundente frente a la siniestralidad laboral y exigir una adecuación normativa a los riesgos del siglo XXI", ha señalado, apuntando a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la extensión de las evaluaciones de riesgo efectivas y la fiscalización del cumplimiento en las empresas.

Asimismo, ha reclamado la extensión de la cultura preventiva, así como de la implantación de la figura de delegado territorial de prevención, "para que pueda dar servicio a las pequeñas empresas, que además, son las que más prevalecen en nuestra región".

La coordinadora de riesgos laborales del sindicato en Castilla-La Mancha también ha incidido en la necesidad de dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo para aumentar el número de visitas a los centros de trabajo sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de las personas trabajadoras.

Finalmente, ha recalcado la importancia de que las empresas inviertan en prevención y en formación para sus trabajadores y trabajadoras.