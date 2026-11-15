UGT C-LM exige a las empresas planes de movilidad ante el incremento "muy preocupante" de accidentes mortales in itinere

Archivo - La coordinadora de Salud Laboral de UGT en C-LM, Irene Ortega. - UGT - Archivo

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha exigido a las empresas planes de movilidad y medidas preventivas adecuadas en el marco del Día Mundial en recuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico, día que ha aprovechado para "recordar a todas las víctimas" y a las personas trabajadoras que han fallecido en accidente laboral de tráfico.

Desde el sindicato han explicado en nota de prensa que "cuando hablamos de prevención de riesgos laborales solemos pensar en máquinas, productos químicos, equipos de protección o caídas dentro del centro de trabajo" pero "sin embargo, existe un riesgo que afecta a miles de personas trabajadoras cada día y que, a menudo, pasa desapercibido: el trayecto para ir o volver del trabajo".

UGT ha manifestado que los datos de Castilla-La Mancha reflejan "con claridad" esta realidad. De enero a septiembre de 2026 se registraron 1.641 accidentes in itinere, de los cuales 16 fueron graves y 12 personas fallecieron, lo que supone un incremento "muy preocupante" con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.576 accidentes in itinere y fallecieron 5 personas.

Tal y como ha explicado la coordinadora de Salud Laboral de UGT en la región, Irene Ortega, "para reducir los accidentes laborales de tráfico es fundamental que las empresas negocien, con los representantes de las personas trabajadoras, planes de movilidad adecuados".

"Es importante la participación de las mismas en la elaboración, desarrollo e implantación de dicho plan. El diagnóstico de la movilidad en la empresa y el análisis de los accidentes, tanto in itinere como in misión, son esenciales para acordar e implantar las medidas preventivas adecuadas. Estos planes de movilidad deberán revisarse periódicamente para adaptarlos a los diferentes cambios que pudieran surgir, incluyendo los derivados de los posibles fenómenos meteorológicos adversos", ha apuntado.

Tal y como explica Ortega, el crecimiento generalizado de los polígonos industriales y centros logísticos "está provocando que miles de personas trabajadoras tengan que desplazarse diariamente en vehículo privado para acudir a sus puestos de trabajo".

En este sentido, ha criticado que "la escasez de transporte público adaptado a los horarios laborales, la ubicación periférica de muchos centros de trabajo y la falta de alternativas de movilidad convierten el trayecto en una parte más de la jornada, aunque pocas veces sea tratado como tal".

Frente a este escenario, la gestión de los desplazamientos laborales "ha dejado de ser una recomendación de buenas prácticas para convertirse en una obligación legal de primer orden".

"La Ley de Movilidad Sostenible introduce una de las mayores novedades normativas de los últimos años en el ámbito corporativo: la obligatoriedad de implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para todas aquellas empresas con centros de más de 200 personas trabajadoras (o más de 100 por turno de trabajo)", ha expuesto.

Así, ha señalado que este cambio normativo "supone un giro radical en cómo entendemos la prevención". "Ya no basta con diseñar un documento genérico sobre el papel, la ley exige que las empresas realicen un diagnóstico exhaustivo y real de cómo llegan sus empleados al centro y negocien las soluciones directamente con la representación legal de los trabajadores", ha detallado.

Desde UGT CLM han recordado que la seguridad y la salud laboral "no terminan en la puerta del centro de trabajo". "Ir a trabajar no debería convertirse en una actividad de riesgo asumida como algo normal. Incorporar la movilidad a las políticas preventivas es una cuestión de responsabilidad, pero también de justicia con las personas trabajadoras", ha concluido.