UGT C-LM liga la regularización de extranjeros con el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en junio

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La central sindical UGT de Castilla-La Mancha ha valorado los datos de paro y afiliación a la seguridad social publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes, argumentando que el incremento de afiliaciones a la Seguridad Social se relacionan con el proceso de regularización de personas extranjeras.

En este sentido, apuntan que el paro en el mes de julio ha subido en 843 personas en Castilla-La Mancha respecto al mes anterior, un incremento del 0,7% que ha tenido mucho que ver con el aumento del desempleo en el sector de la Construcción y, en mayor medida, entre el colectivo de personas sin empleo anterior. Aquí la cifra de nuevos demandantes ha subido un 5,1%, 554 personas más, según ha trasladado el sindicato en una nota de prensa.

"Si bien hay que lamentar el crecimiento del paro entre los jóvenes, no podemos obviar que respecto a julio de 2025 y en términos generales el desempleo sigue bajando en Castilla-La Mancha. Lo ha hecho en 2.450 personas, un 2,09%. Además, el de 2026 es el mes de julio con el dato más bajo de personas desempleadas desde el año 2018", ha indicado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.

El sindicato señala que la afiliación a la Seguridad Social muestra que, a pesar de este leve repunte del paro, el mercado laboral goza de buena salud. "Castilla-La Mancha ha llegado a las 832.598 personas afiliadas, cifra que no se veía en todo el registro histórico, que se remonta a enero de 2012 y que supone también un aumento tanto en términos mensuales como interanuales", ha declarado Carrascosa en este sentido.

La responsable de Empleo ha asegurado que los buenos resultados del mercado laboral no pueden ser un punto de llegada, "sino el impulso necesario para culminar las reformas pendientes y avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada laboral".

Asimismo, ha considerado que la consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras. En este sentido, ha defendido como prioritario que las Políticas Activas de Empleo sean una herramienta para mejorar la empleabilidad de aquellos que aún no han encontrado un empleo y abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente.

EL DESEMPLEO BAJA LIGERAMENTE ENTRE LAS MUJERES

Según las estadísticas que publica este martes, en la comunidad autónoma hay 114.696 personas desempleadas, 843 más que el mes anterior y 2.450 menos que en julio de 2025.

Por provincias y respecto al mes de junio, el paro aumentó en todas ellas. Donde más en Guadalajara, un 1,55%; seguida de Cuenca, un 1,22%; Toledo, un 0,78%; Ciudad Real, un 0,58%; y, por último, Albacete, un 0,23%. En Castilla-La Mancha los menores de 25 años en situación de paro suman 8.864, 126 más que en junio y 283 más en relación a julio del año pasado.

El desempleo bajó ligeramente entre las mujeres, un 0,04%, y subió en hombres un 2,23%, siendo Construcción el sector donde más empleos se han destruido, un total de 109. El pasado mes de julio se firmaron 67.490 contratos, un 11,05% menos que el mes anterior y un 1,37% menos que en julio de 2025. De esos 67.490, 27.584 fueron indefinidos y 39.906 temporales.

La afiliación a la Seguridad Social sigue creciendo en Castilla-La Mancha. Actualmente hay 2.032 personas más afiliadas respecto a junio, 20.962 respecto a hace un año.