UGT C-LM reclama nuevamente atajar la siniestralidad laboral tras 46 muertes hasta septiembre en la región

Archivo - La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega. - UGT - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, ha vuelto a reclamar medidas para atajar la siniestralidad laboral en la región tras conocerse el dato de 46 personas fallecidas en el trabajo en los 9 primeros meses del 2026. Un a cifra que supera en 16 personas fallecidas al mismo periodo de 2025.

La responsable sindical ha subrayado las caídas en altura y los accidentes en desplazamientos como dos de las principales causas de siniestralidad, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

En los tres primeros trimestres de este 2026, en Castilla-La Mancha, se han producido un total de 19.817 accidentes, de los cuales 19.607 fueron leves, 164 graves y 46 mortales.

En todas las categorías, salvo en los mortales, la siniestralidad laboral continúa a la baja, "algo que no debe hacer que nos relajemos, máxime cuando están aumentando las personas que fallecen".

Por provincias, Ciudad Real registró 13 accidentes laborales mortales, más del doble que en 2025; Cuenca y Toledo 11 cada una de ellas; Albacete 7; y Guadalajara 4.

En el cómputo total, los accidentes laborales bajaron en todas las provincias, salvo en Toledo, donde aumentaron un 3,2%.

"No podemos permitir que las personas trabajadoras pierdan la vida por ir a ganarse el pan ni que la siniestralidad laboral sea la lacra que es actualmente", ha señalado la responsable sindical, que ha reclamado que las empresas cumplan escrupulosamente las medidas de prevención de siniestros.

"Hay medidas que sabemos que funcionan y que no se están adoptando en nuestra región, es el caso de la implantación de la figura del delegado territorial de prevención, que tan buen resultado está dando en otras comunidades y es que esta figura interviene en las empresas más pequeñas, en aquellas que no tienen representación sindical y a las que no llega la prevención que promueven las organizaciones sindicales", ha añadido en este sentido.

Ortega ha recordado que 2026 ha sido declarado en nuestro país 'Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo' y que el 8 de enero, se conmemoraba el aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La entrada en vigor de esta ley supuso numerosos avances, como la aprobación de normativa de desarrollo, un aumento de la sensibilización en materia preventiva, el reconocimiento del derecho de participación de las personas trabajadoras a través de las delegadas y los delegados de prevención, así como la creación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

Sin embargo, "es urgente actualizar esta norma para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo; nada tienen que ver los trabajos y los riesgos de hace 30 años con los de ahora".