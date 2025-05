Ultraligera se estrena en Cuenca con entradas agotadas a un concierto que será "el más íntimo de la gira"

CUENCA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Ultraligera llega este sábado a Cuenca con todas las entradas vendidas en la Sala Directo, una tónica que se está repitiendo en toda la gira de esta formación que ha cogido un gran impulso en los últimos meses.

Javier Gismero 'Gisme', cantante y compositor de Ultraligera, asegura que están viviendo este 'boom' de la banda "con mucho agradecimiento, pero también con cierta tranquilidad, porque al final siempre nos quisimos dedicar a esto, es de lo que queríamos vivir y que a partir de haber sacado unas cuantas canciones de nuestro disco se haya generado este cambio ha transformado la manera en la que nosotros vivíamos".

Gisme asegura que ahora cada lanzamiento "está seguido de un montón de gente que quiere hacerlo suyo", lo que ha permitido ese incremento de las fechas de los conciertos "y que haya gente que haga sus planes alrededor de esto, lo que da un poco de vértigo".

Ultraligera lanzó su primer tema en 2021 y fue a partir de la canción 'La basura' cuando el nombre de la banda empezó a sonar con fuerza. El resto de temas fueron saliendo de una forma cuidada hasta completar el que ha sido su primer disco, que vio la luz en marzo de este año.

"Creo que la gente se ha dado cuenta de eso, de que hacemos las cosas de forma orgánica y no para ser un producto, ni para engañar a nadie para tener más éxito; sino que realmente es algo que nos sale del corazón, un ritual", opina el cantante.

Los directos también han contribuido al crecimiento de Ultraligera. Llenaron la Sala Sol y la Joy en Madrid, "que a veces puede ser engañoso", pero después metieron a mil personas en Valencia y 600 en Barcelona, con lo que corroboraron que tenían una comunidad de seguidores fuera de la capital.

PRIMER CONCIERTO EN CUENCA

Será su primer concierto en Cuenca, pero Gisme tiene una historia con esta ciudad, "porque vine a pasar una ruptura cuando era un chaval". Buscó un lugar para refugiarse y "casi a dedo", eligió este sitio que conocía por unos amigos de sus padres. Posteriormente volvería con un amigo, "un poco motivado por volver a vivir en ese sitio en el que lo había pasado tan mal, pero que al mismo tiempo me había ayudado a cerrar ahí una época dura".

Este sábado se reencuentra con Cuenca en un concierto "que quizás sea de los más íntimos de la gira". El escenario es una sala donde suelen tener buena acogida los grupos que se engloban en lo que se puede llamar 'indie rock', aunque a Gisme no le entusiasma tanto esta etiqueta "que al final se ha puesto a un movimiento en el que hay mucha gente que le gustan los conciertos y que le gustan las nuevas propuestas, aunque no tengan tanto que ver a nivel estilístico".

"Creo que es un buen momento para la música en general, porque ahora la gente compra entradas y antes los grupos funcionaban más por los ayuntamientos y subvenciones, es una manera más madura de consumir arte", apunta Gisme.

Eso sí, el cantante de Ultraligera no cree que su banda sea de "pogo"', los bailes salvajes que están volviendo a las salas. "Yo soy más contemplativo en un concierto, me gusta mirarlo, bailarlo y sentirlo, pero me encantan las bandas que lo hacen y lo consiguen, es todo un arte".

En la Sala Directo Cuenca, Ultraligera interpretará las canciones de su disco 'Pelo de foca'. Gisme escribe unas letras en las que le gusta "contar las vidas de algunos personajes extraños con los que me identifico, a veces perdidos, que miran la ciudad desde la extrañeza. Estar dentro de una situación y sentir que estás fuera, creo que ese es el elemento común a todas las canciones que tenemos".

Cuando salió a la calle, el cantante y compositor, tan autocrítico "que me cuesta estar contento con nada de lo que hago", al escuchar las canciones pensaba que había cosas que se podrían haber hecho de otra manera; pero en un viaje a China que hizo tras las primeras mezclas "al escucharlas tenía una sensación de familiaridad y de calor y sentí que habíamos dado con una tecla que me gustaba mucho".

Cuenca es una de las últimas paradas antes de que Ultraligera comience su año más cargado de festivales, "con dobletes y tripletes" alguna semana. Gisme cree que "va a haber que reunir mucha energía y aprender a descansar, porque después de la adrenalina de los directos cuesta irse a dormir". "Pero vamos, tenemos las suficientes ganas como para tener la certidumbre de que va a ser un verano de la hostia", sentencia el cantante de Ultraligera. El concierto dará comienzo a las 22.00 horas y las entradas están agotadas.