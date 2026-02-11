La UME se desplegará en varias localidades de Ciudad Real ante las lluvias y la crecida de los ríos

Archivo - Varios efectivos de la UME - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará en varias localidades de la provincia de Ciudad Real ante el agravamiento de la situación provocada por las lluvias persistentes y la crecida de ríos y arroyos, especialmente en la zona del Bullaque.

Así lo ha solicitado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, cuya petición ha sido cursada al Ministerio de Defensa y posteriormente autorizada, lo que permitirá reforzar sobre el terreno las tareas de apoyo, contención y prevención en los municipios más afectados.

La intervención se produce tras varios días de precipitaciones continuadas que han elevado de forma significativa los caudales y han obligado a levantar diques y sistemas de contención en distintos municipios de la provincia.

En el entorno del Bullaque, municipios como El Robledo y El Torno mantienen la alerta ante unas previsiones meteorológicas que no apuntan a una mejoría por la crecida del Bullaque y el desembalse de la Torre de Abraham, que se encuentra en máximos históricos.

Concretamente, en El Robledo se ha procedido al desalojo de la pedanía de Las Islas, con una veintena de vecinos trasladados a viviendas de familiares ante la crecida del río, mientras continúan las labores para evitar que el agua alcance el casco urbano.

El despliegue de la UME pretende reforzar la capacidad de respuesta ante un escenario marcado por la saturación de cauces y embalses y por el riesgo de nuevos desbordamientos en las próximas horas.