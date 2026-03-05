La UME realizará un ejercicio con el despliegue de varias capacidades la próxima semana en Talavera de la Reina

Archivo - Vehículo de la UME. - AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO - Archivo

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desarrollará del 9 al 13 de marzo un ejercicio denominado 'Beta Multirriesgo 2026', que tendrá como escenario principal Talavera de la Reina y distintos enclaves de la provincia de Toledo.

La actividad forma parte de su Plan Anual de Preparación y tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta de la unidad ante emergencias de origen natural. Durante cinco días, el BIEM I desplegará casi en su totalidad en configuración multirriesgo, capaz de adaptarse a distintos supuestos operativos, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El ejercicio permitirá poner en práctica procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación entre las distintas instituciones que participarían en una emergencia. Entre los escenarios previstos se encuentran simulaciones de inundaciones, rescate urbano en estructuras colapsadas, búsqueda y rescate acuático y vertical, así como operaciones en grandes áreas.

En Talavera de la Reina se activará un Puesto de Mando Avanzado (PCAV) y se desarrollarán actividades de búsqueda y rescate, maniobras hidráulicas y coordinación logística.

El ejercicio contará con la participación de distintas unidades de la UME y agregaciones externas, entre ellas aeronaves pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Emergencias (Bheleme), que aportará capacidades de reconocimiento aéreo, helitransporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; así como elementos logísticos y de transmisiones.

El apoyo sanitario estará garantizado mediante un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia en la zona. En el ámbito institucional, el ejercicio se desarrollará en coordinación con las autoridades civiles conforme al protocolo de intervención vigente. Está prevista la visita del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y del alcalde de Talavera de la Reina durante el desarrollo de las actividades.

La Unidad Militar de Emergencias es una unidad de las Fuerzas Armadas creada en 2005 para intervenir en cualquier punto del territorio nacional cuando se declare una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

El BIEM I, con base en Torrejón de Ardoz, tiene como zona principal de actuación el centro peninsular y mantiene una capacidad permanente de respuesta las 24 horas del día, los 365 días del año. De hecho, un elemento de primera intervención se mantiene en disponibilidad de actuar permanentemente ante una posible emergencia real.