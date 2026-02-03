Unidad institucional en Ciudad Real para solicitar la cancelación de un congreso que vincula vacunas y autismo en bebés. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Ciudad Real, los colegios oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Enfermería, y las asociaciones Autismo España y Poco Frecuentes se han unido para impedir la celebración de un congreso antivacunas en la ciudad, que vincula "falsamente" las vacunas con el autismo y otras enfermedades raras en bebés.

Así lo han dado a conocer este martes el delegado provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco José García, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, tras la reunión mantenida por los integrantes del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en el que participan 32 entidades, las cuales también han expresado su "más firme oposición" a la celebración de este congreso.

El motivo de la preocupación viene dado por la celebración, el próximo 28 de febrero, de un "congreso divulgativo", bajo el título de 'Daños por vacunas: Autismo y enfermedades raras', que vincula las vacunas con el autismo y otras enfermedades raras, especialmente en neonatos.

Ante su celebración, tanto la Consejería de Sanidad, como el Ayuntamiento de Ciudad Real y los colegios profesionales sanitarios, han puesto en marcha a sus servicios jurídicos para solicitar judicialmente la cancelación del evento, al considerar que "vulnera el derecho a la protección de la salud pública y supone la difusión de informaciones carentes de base científica que pueden generar alarma social y confusión entre la ciudadanía".

TRASLADAR EL CASO A LA FISCALÍA

El delegado provincial de Sanidad ha explicado que los servicios jurídicos de la Dirección General de Salud Pública ya están analizando la información disponible, así como las denuncias recibidas por distintas asociaciones, para estudiar qué preceptos legales podrían haberse vulnerado en base a la Ley General de Sanidad y la normativa sanitaria de Castilla-La Mancha.

El objetivo, ha indicado, es trasladar el caso a la Fiscalía, y, si fuera necesario, emitir directrices a la organización para intentar impedir la celebración del evento, para lo que ha asegurado que existe margen de tiempo antes de la fecha prevista, el 28 de febrero.

Respecto a la vacunación, Francisco José García ha defendido que las vacunas son seguras y eficaces, respaldadas por numerosos estudios científicos y ensayos clínicos, al tiempo que ha recordado que la generalización del calendario vacunal desde los años '80 y '90 ha permitido prevenir miles de enfermedades y muertes, especialmente en la población infantil.

En este sentido, ha advertido de que no se puede dar crédito a "cantos de sirena de pseudociencias que no vienen avaladas por la evidencia científica" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier duda sanitaria sea consultada con organismos y profesionales acreditados, como la Consejería de Sanidad, los colegios profesionales o las farmacias.

Asimismo, ha subrayado que la ciencia avala el trabajo sanitario y las vacunas, poniendo como ejemplo la pandemia del Coronavirus y la erradicación o práctica desaparición de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la rubéola.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales ha insistido en que Ciudad Real rechaza frontalmente la celebración de este tipo de actos y ha recalcado que no se puede permitir que "bulos, desinformación y pseudociencia" pongan en cuestión el trabajo desarrollado durante años por las entidades y profesionales que trabajan tanto en el ámbito de las personas con discapacidad y como en el de la sanidad.

EL COLEGIO DE MÉDICOS SANCIONARÁ A LOS FACULTATIVOS QUE PARTICIPEN

De su lado, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, ha anunciado que el órgano que preside ya tiene prácticamente preparada una denuncia para elevarla a la Fiscalía, en coordinación con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para evitar la celebración de este congreso.

Rayo ha subrayado que el Colegio actuará también desde el ámbito deontológico, advirtiendo de que los médicos colegiados que participen en este tipo de actividades podrían enfrentarse a sanciones e incluso a la inhabilitación profesional, como ya ha ocurrido en otros territorios.

En este sentido, ha señalado que se está trabajando en contacto con colegios de médicos de distintas provincias y que algunos de los participantes anunciados en el programa del evento ya han sido sancionados previamente, de forma temporal o permanente, por apartarse de la ética profesional.

Asimismo, ha asegurado que el Colegio será especialmente vigilante ante posibles irregularidades en la titulación o especialidad de los ponentes.

Del mismo modo, el presidente del Colegio de Médicos ha indicado que se está analizando "caso por caso" la situación de los profesionales médicos anunciados, precisando que, por el momento, no consta la participación de médicos colegiados en Castilla-La Mancha, aunque sí de otras comunidades autónomas, e incluso de personas que no estarían colegiadas.

LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE LA SALA

Finalmente, la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha explicado que el Ayuntamiento estudiará la posible responsabilidad de la sala Zahora Magestic, en la que está prevista la celebración del evento, ya que, según figura en el propio cartel, aparece como organizadora del mismo.

En este sentido, ha señalado que los servicios jurídicos municipales valorarán la opción de contactar formalmente con el espacio para advertirle de las eventuales consecuencias legales derivadas de acoger una reunión de carácter pseudocientífico, con el objetivo último de impedir su celebración, para lo que ha asegurado que todas las instituciones implicadas pondrán "toda la carne en el asador" para evitar que tenga lugar en Ciudad Real.