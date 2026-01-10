Unidad de Investigación en Atención Primaria C-LM concretará su desarrollo en una resolución que verá la luz en febrero

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Iñigo Cortázar. - JCCM

TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Iñigo Cortázar, ha señalado que antes de que finalice la primera quincena de febrero se publicará la resolución por la que se crea la Unidad de Investigación de Atención Primaria.

Durante su visita al Instituto de Investigación Sanitaria (IDISCAM), Cortázar ha subrayado que es una estructura que dependerá funcionalmente de IDISCAM y que permitirá estudiar los problemas específicos de este nivel asistencial, generando evidencia científica directamente aplicable a la práctica clínica.

"La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario y la investigación es uno de los grandes vectores de progreso científico y de desarrollo profesional. La confluencia de ambos supone un avance decisivo para nuestro sistema de salud", ha señalado.

Esta unidad actuará como elemento vertebrador y dinamizador de la investigación en Atención Primaria, apoyando proyectos de calidad, liderando líneas y grupos de investigación y dando respuesta a las necesidades reales de los servicios de salud y de la ciudadanía, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este punto, ha señalado que estas últimas semanas están siendo especialmente relevantes para el impulso de la investigación en la región "por tres avances fundamentales que sitúan a Castilla-La Mancha en la vanguardia de los servicios regionales de salud.

La consolidación de IDISCAM, la reciente creación de la Red de Expertos en Innovación e Investigación, la futura categoría profesional de personal investigador y la puesta en marcha de la Unidad de Investigación en Atención Primaria forman parte de un mismo proyecto colectivo.

Ha mencionado que la incorporación, por primera vez de forma claramente diferenciada, de los méritos de investigación en los procesos selectivos del Sescam. En las bases de las convocatorias correspondientes a las OPE 2023-2024, el baremo de méritos para la fase de concurso del personal facultativo, diplomado y técnico eleva la actividad científica y de investigación hasta el máximo permitido, puntuando en línea con los servicios de salud que más valoran este tipo de méritos.

"La investigación deja de diluirse entre otros conceptos y pasa a reconocerse de manera específica, situándonos a la vanguardia en la valoración del esfuerzo investigador dentro del sistema sanitario público", ha señalado el director general, quien ha precisado que un 10 por ciento de la valoración curricular de los profesionales en los procesos selectivos será para la investigación de manera exclusiva.

Otro de los avances es el desarrollo de un texto para la creación de una categoría estatutaria específica de personal investigador dentro del Sescam, que situará a Castilla-La Mancha entre las pocas comunidades autónomas que cuentan con una figura profesional propia para este colectivo.

La creación de esta categoría permitirá dar un salto cualitativo al profesionalizar el trabajo científico en el sistema sanitario público, fomentar la creación de equipos estables con capacidad de liderazgo y facilitar la captación de financiación competitiva.

"Reconocer a quienes se dedican a la investigación dentro del sistema sanitario no es solo una cuestión de justicia profesional, es también una apuesta estratégica de futuro", ha destacado Cortázar, quien ha subrayado que esta iniciativa tendrá un impacto directo en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

El objetivo, ha explicado, es atraer talento, retenerlo y ofrecer condiciones laborales estables que permitan a estos profesionales desarrollar su actividad investigadora de manera plena dentro del ámbito público.

"La investigación aplicada transforma la práctica clínica, genera protocolos más seguros y mejora la experiencia del paciente", ha añadido.