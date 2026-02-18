UPA alerta de la "falta de movimientos" en el mercado del vino pese a una campaña de vendimia con menor producción

Archivo - Viñedo. Vino. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha ha advertido de la "escasez de movimientos de mercado" en una campaña vitivinícola que, por volumen, no ha sido excedentaria y pide medidas para afrontar esta nueva problemática que afecta a todas las comarcas vitivinícolas del país.

El responsable vitivinícola de UPA Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco, ha asegurado en rueda de prensa que los datos del Ministerio de Agricultura y de la Consejería reflejan una producción más baja que en ejercicios anteriores, pero que aun así preocupa la falta de compraventas.

Según ha detallado, la campaña de vendimia se ha situado en 28,7 millones de hectolitros de vino y cuatro millones de mosto a nivel nacional, de los que 19 millones de hectolitros corresponden a Castilla-La Mancha entre vino y mosto. "Estamos ante una campaña que se debería de haber desarrollado sin problemas y nos llama la atención la escasez de movimientos de mercado que hay", ha señalado.

En cuanto a las existencias, García-Gasco ha indicado que todavía faltan los datos del INFOVI correspondientes a diciembre, un mes marcado por el consumo navideño, aunque ha avanzado que los stocks son menores que el año pasado debido al descenso productivo.

Pese a ello, ha insistido en que se detecta una falta de dinamismo comercial que ha vinculado, entre otros factores, a la caída del consumo mundial, incluso en países clave para las exportaciones españolas, debido al cambio de tendencia del mercado hacia un consumo sin alcohol o con menos cantidad de él.

En este contexto, ha subrayado que los precios de los vinos blancos y la tendencia hacia un aumento de consumo de este tipo de vinos, están ayudando a sostener la situación en Castilla-La Mancha.

En relación con las medidas planteadas en otras comunidades autónomas, García-Gasco ha apuntado que siete regiones han solicitado ayudas para la vendimia en verde, entre ellas La Rioja, Cataluña o Castilla y León, mientras que Castilla-La Mancha no se encuentra en esa situación. No obstante, ha defendido que el sector atraviesa una etapa de "cambio estructural" y que es necesario adaptarse.

Por ello, UPA ha valorado positivamente que desaparezca la "fecha de caducidad" de la prohibición de nuevas plantaciones de viñedo, aunque ha mostrado su rechazo a que las medidas de arranque puedan aplicarse sin un presupuesto adicional suficiente.

En este sentido, ha comentado que el arranque deberá ser decidido por las comunidades autónomas y ha apostado por un arranque "quirúrgico", condicionado y acompañado de ajustes en rendimientos y autorizaciones.

El responsable de Vino ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con 488.000 hectáreas de viñedo y ha alertado de una progresiva pérdida de superficie y de viticultores. "Si seguimos en este paso vamos a dejar de ser el viñedo más grande de Europa", ha advertido.

Desde UPA han reclamado a la Comisión Europea mayor margen de actuación para el sector y han defendido un presupuesto fijo que garantice medidas como la reestructuración del viñedo y la adaptación a nuevas tendencias de mercado, entre ellas los vinos sin alcohol o desalcoholizados.

En este sentido, han destacado que ya existen bodegas y cooperativas que comercializan vino sin alcohol en mercados como Italia.

Finalmente, la organización ha insistido en que el sector necesita estabilidad y apoyo para afrontar la transición y ha defendido que "no sobra ni un solo viticultor" en Castilla-La Mancha.