UPA aplaude el 20% de incremento en la inversión autonómica en seguros agrarios anunciada por García-Page

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha valorado la intervención en el Debate sobre el Estado de la Región del presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha aplaudido el anuncio del incremento en un 20% del presupuesto regional para seguros agrarios.

En declaraciones a los medios, también ha querido celebrar su "llamada de atención" para defender el agua, el Plan Estratégico de la Ganadería o el ofrecimiento realizado a las confederaciones hidrográficas para asumir una encomienda de gestión de cara a resolver "el problema burocrático de miles de expedientes".

Además, se ha mostrado favorable a otros de los anuncios para el sector primario, como la constitución de las nuevas interprofesiones del vino y del pistacho o las nuevas figuras de calidad.