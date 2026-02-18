UPA carga contra la planificación hidrológica en el Guadiana y alerta de una reducción generalizada del riego

El secretario general de la organización en la región, Julián Morcillo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva planificación hidrológica para el periodo 2028-2033 en la cuenca del Guadiana ha encendido las alarmas de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha y ha mostrado su rechazo a los primeros documentos conocidos del proceso, advirtiendo de que apuntan a una reducción generalizada del riego.

El secretario general de la organización en la región, Julián Morcillo, ha asegurado durante una rueda de prensa que, aunque se trata de una fase inicial, lo que ya se ha puesto sobre la mesa no gusta "nada" a UPA.

Según ha explicado, el Esquema de Temas Importantes contempla medidas como la reducción de dotaciones de riego, la disminución de superficies regables y la extinción de derechos de riego, dejando como alternativa el paso al secano.

La preocupación es mayor en el caso de los regadíos que dependen de aguas subterráneas. Morcillo ha subrayado que estos planteamientos generan "inquietud" entre agricultores y ganaderos, al considerar que no responden a la situación real del sector.

UPA también ha mostrado su rechazo a otras líneas recogidas en los esquemas iniciales, como el fomento del riego deficitario, la conversión de regadíos en secano, bonificaciones para el abandono del riego o limitaciones en la comercialización de productos agrarios de regadío.

Asimismo, ha advertido de la posibilidad de compra de derechos con aplicación de expropiación forzosa en el entorno de las Tablas de Daimiel y de planteamientos que podrían afectar a las ayudas de la PAC en caso de expedientes abiertos con la Confederación.

Asimismo, Morcillo también ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana por los "problemas" que está causando en lo que se refiere a la gestión administrativa del organismo de cuenca.

Morcillo ha denunciado que existen expedientes de solicitud de agua, incluso para uso ganadero, que llevan años pendientes de resolución. Ha citado casos presentados en 2021 y que en 2026 siguen sin respuesta definitiva, con previsiones de varios años más de espera.

En paralelo, ha criticado que los documentos reflejen un incremento de medios técnicos centrado en actuaciones sancionadoras y en la extinción de derechos.

A su juicio, resulta "una barbaridad" que la prioridad sea el control y la sanción en lugar de atender los problemas de los usuarios.

Para la organización agraria, el enfoque actual de la planificación solo consigue generar "alarma entre los regantes" de la cuenca del Guadiana y evidencia, según ha defendido Morcillo, una falta de sensibilidad hacia la realidad que viven los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

EL IMPACTO DEL SMI EN EL CAMPO

A preguntas de los periodistas sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Morcillo ha defendido que el problema del campo no radica en los salarios, sino en la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Según ha trasladado, los agricultores "ya están pagando sueldos por encima del SMI y apuestan por salarios dignos", pero la dificultad está en que "no salen las cuentas" debido al alto coste de producción.

En este sentido, ha insistido en que el verdadero problema del sector es el encarecimiento de insumos, energía y otros gastos estructurales, que están tensionando la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias en la comunidad autónoma.