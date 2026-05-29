UPA llama a confrontar la planificación hidrológica que "ataca al equilibrio y a la sostenibilidad económica de C-LM"

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM), Julián Morcillo. - UPA

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha denunciado que el nuevo proceso de planificación hidrológica supone "un ataque directo y sin precedentes al equilibrio territorial y a la sostenibilidad económica de la región".

De ahí que haya hecho un llamamiento a la unidad, instando a todos los actores implicados a plantear una estrategia conjunta y una alternativa firme, basada en un conocimiento profundo de los recursos, un reparto equilibrado y soluciones concretas que eviten el "abandono" del medio rural.

"Necesitamos una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto. Lo que viene es muy jodido y exige poner freno a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego", ha defendido Morcillo .

El responsable de la organización agraria ha calificado la propuesta para la cuenca del Guadiana como un "atentado" para una zona que concentra a un tercio de la población de la comunidad autónoma.

Con un total de 340.000 hectáreas de regadío, que representan el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha, el plan "pretende condenar al secano al 34% de estas tierras".

De ahí que avise de que as consecuencias económicas serían "terribles": 213 millones de euros al año en el valor de la producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores que asciende a 1.500 millones de euros por el descenso del valor de sus terrenos al pasar de riego a secano.

En lo relativo a la cuenca del Júcar, Morcillo ha llamando "atentado y burla" la ruptura del acuerdo político establecido en el plan de 1998; un hecho que en su día ya provocó la mayor manifestación en defensa del agua que se ha dado en Albacete, según recuerda.

Desde la organización consideran inexplicable que un recurso renovable como el acuífero de la Mancha Oriental vea recortada su asignación desde los 398 hasta los 226 hectómetros cúbicos. El plan recoge también una reducción en la sustitución de bombeos, que pasaría de 107,5 a 80 hectómetros cúbicos.

Dicho esto, Morcillo h criticado las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien afirmó que la región salía bien parada si el reparto se hiciese por habitantes.

"Es un insulto a la inteligencia que se nos dijese eso en Albacete. ¿Dónde pone eso en la norma de planificación?", ha denunciado, recordando que la región genera 860 hectómetros cúbicos de recursos propios.

Asimismo, ha exigido abordar con urgencia el ámbito territorial de la demarcación, con rechazo a que se mantengan "colgadas de forma provisional" las cuentas de cuencas intracomunitarias valencianas dentro del Júcar.

Morcillo ha defendido que los 630 hm destinados a Valencia, Sagunto, la Marina Baja o el Vinalopó, junto con la Albufera y los 163 hm asociados a su laguna artificial, deben ser gestionados directamente por la Comunidad Valenciana a través de alternativas como la desalinización, sin perjudicar a la cuenca cedente.

RECORTES CRÓNICOS Y ALTERNATIVAS INVIABLES

Por último, sobre la situación en la cuenca del Segura ha indicado que se repite el mismo patrón de discriminación, pues "mientras se busca redotar los regadíos del Levante y otorgar derechos a nuevas hectáreas en esa zona, los consumos actuales castellanomanchegos se verán reducidos de 100,9 a apenas 33,2 hectómetros cúbicos".

Morcillo termina alertando de que este recorte provocará una caída del valor bruto de la producción de 100 millones de euros y una pérdida patrimonial estimada en 626 millones de euros, "una alternativa totalmente inviable".