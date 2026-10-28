Urda se moviliza para prestar ayuda y evacuar a los accidentados del accidente ferroviario

Los vecinos de Urda se movilizan para socorrer a las personas accidentadas en los trenes. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

Page y Sabrido llegan al lugar de los hechos

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

Numerosos vecinos de la localidad de Urda y alrededores acuden a los aledaños del accidente ferroviario ocurrido en la estación adyacente a la localidad para prestar ayuda, movilizándose en varios vehículos particulares para poder evacuar a los heridos que han salido por su propio pie.

Con la coordinación de numerosos efectivos de la Guardia Civil desplazados a la zona, viajeros de los dos trenes que han podido salir del accidente están formando cola esperando su turno, maleta en mano, para poder acercarse al núcleo del municipio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ya han llegado al lugar de los hechos