El Servicio de Urología de la Gerencia de Alcázar de San Juan reúne a cerca de 70 especialistas de Castilla-La Mancha y Extremadura. - JCCM

CIUDAD REAL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 urólogos procedentes de distintos hospitales de Castilla-La Mancha y Extremadura participan en la XLVIII Reunión Castellano-Manchega y Extremeña de Urología, organizada por el Servicio de Urología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.

El encuentro científico, que se desarrolla durante este viernes y sábado, ha recibido más de 70 trabajos científicos y tiene como principales objetivos favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales, fomentar la investigación y actualizar los conocimientos sobre el diagnóstico y el tratamiento de las patologías más frecuentes de la especialidad.

Según informa el Gobierno regional, es la segunda ocasión en la que el Servicio de Urología del Hospital Universitario Mancha Centro asume la organización de esta cita interautonómica, cuyo comité organizador está presidido por la doctora Ángela Rivero Guerra y cuenta como vicepresidente con el jefe del servicio, el doctor Andrés Zazo Romojaro.

Una de las novedades introducidas por el comité organizador en esta edición es el desarrollo de mesas de debate a partir de casos clínicos reales, una metodología que permite analizar las diferentes alternativas terapéuticas e incorporar los últimos avances científicos a situaciones que los especialistas afrontan en su práctica asistencial diaria.

El programa elaborado por los profesionales del Servicio de Urología de la Gerencia de Alcázar de San Juan incluye mesas de comunicaciones sobre patología oncológica y no oncológica, presentaciones de vídeos quirúrgicos y pósteres científicos, así como una conferencia dedicada a la investigación en hospitales de tamaño medio.

Entre los principales asuntos que se abordan durante las dos jornadas figuran las últimas alternativas terapéuticas frente al cáncer de próstata, vejiga y riñón, el tratamiento de la litiasis urinaria y el manejo de la vejiga hiperactiva, entre otras patologías.

Los médicos residentes tienen también un especial protagonismo en el encuentro, tanto en la presentación de trabajos científicos como en la exposición de casos clínicos y en el desarrollo de una actividad específicamente dirigida a ellos, denominada 'Resident Challenge'.

Además de asumir la organización de esta reunión científica, los profesionales del Servicio de Urología del Hospital Universitario Mancha Centro participan con diferentes trabajos de investigación propios, entre los que figuran un estudio sobre la incidencia del cáncer de vejiga en el área sanitaria, trabajos sobre el abordaje de la litiasis urinaria y comunicaciones relacionadas con técnicas quirúrgicas y la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.

El jefe del Servicio de Urología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, Andrés Zazo, ha destacado la importancia de la formación continuada de los profesionales sanitarios.

"Los médicos, a pesar de llevar muchos años, seguimos estudiando y es importante mantenerse al día", ha señalado.

En este sentido, Zazo ha explicado que este tipo de reuniones permite poner en común los resultados de las últimas investigaciones y ensayos clínicos, con el objetivo de trasladar los avances científicos a la práctica asistencial y favorecer que todos los pacientes tengan acceso a las mismas opciones de tratamiento, independientemente del hospital en el que sean atendidos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La capacidad investigadora e innovadora de los profesionales del Servicio de Urología de la Gerencia de Alcázar de San Juan tiene también su reflejo en la presentación de una aplicación móvil de descarga gratuita desarrollada por Diego Jiménez, médico residente de este servicio, que incorpora un asistente de inteligencia artificial especializado en Urología.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN

El director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, Jesús Castellanos, ha expresado su satisfacción por que el Servicio de Urología vuelva a asumir la organización de esta reunión científica, destacando su contribución a una de las líneas de trabajo que el Hospital Universitario Mancha Centro quiere seguir consolidando: la investigación.

Castellanos ha valorado especialmente la iniciativa de los profesionales del servicio de introducir nuevas fórmulas para compartir el conocimiento científico y ha avanzado la intención de dar difusión a los trabajos de estas jornadas a través de la revista 'Actas Científicas Mancha Centro', siguiendo la línea de trabajo iniciada con otros encuentros científicos organizados por los servicios del hospital alcazareño.