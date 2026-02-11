Urtasun preside en Brihuega este jueves el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Rober Solsona - Europa Press

GUADALAJARA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acudirá este jueves, 12 de febrero al municipio alcarreño de Brihuega para participar en el acto oficial de restitución de obras incautadas durante la Guerra Civil y no devueltas durante el franquismo.

El acto, que tendrá lugar a las 11.30 horas en el Archivo del Museo de Historia de Brihuega, contará con la participación del alcalde del municipio, Luis Viejo, según ha informado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Tras el acto, se realizará una visita al Museo de Historia de Brihuega, donde se custodiarán los bienes restituidos.

Previamente, a su llegada al municipio, el ministro visitará el Ayuntamiento de la localidad donde será recibido por el alcalde.