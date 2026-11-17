Reunión del Observatorio Provincial contra la violencia en los centros sanitarios. - EUROPA PRESS

CUENCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

En lo que va de año no se ha producido ninguna agresión física en el área sanitaria de Cuenca, donde sí que se han contabilizado 39 incidentes verbales y contra el patrimonio, según los datos del Observatorio contra la violencia en los centros sanitarios que ha facilitado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Iñigo Cortázar, antes de la reunión del Observatorio contra la Violencia, que vigila las agresiones en los servicios de salud.

Once de los incidentes registrados se han producido entre profesionales y los 28 restantes entre trabajadores y usuarios.

"Son unos números que, evidentemente, no estamos satisfechos porque hasta que no haya cero incidentes no vamos a parar, pero nos sitúan en una posición privilegiada respecto al entorno nacional", ha apuntado Cortázar.

El director general ha señalado que la tasa de incidentes, tanto verbales como físicos, en el sistema nacional de salud es de 24 por cada 1.000 profesionales "y en Cuenca es de 6 por cada 1.000", lo que situaría a esta provincia entre las que menos agresiones registra de todo el país.

Con estos datos, Cortázar ha concluido que "las medidas funcionan" y prueban "que trabajar en la provincia de Cuenca es seguro para los profesionales sanitarios".

Entre las líneas de actuación, está la colaboración con las fuerzas de seguridad del estado, la incorporación de dispositivos como cámaras y botones de pánico "que el equipo monitoriza casi diariamente", la formación a los profesionales, los planes de autoprotección y todo lo que tiene que ver con la protección jurídica.

"Tenemos una herramienta fundamental, y fuimos el segundo servicio de salud que contó con ella, en los procedimientos administrativos sancionadores.

Es decir, no solo vamos a juicio, sino que también tocamos el bolsillo de los agresores", ha destacado Cortázar.

El director ha subrayado la importancia de que haya una denuncia, que puede ser administrativa, "no necesariamente tiene que ser en el cuartelillo o en la comisaría".

A partir de ahí, en función de la gravedad y del tipo de agresión, "o bien vamos directamente al juzgado o empezamos a articular nuestros procedimientos de protección al profesional, asistencia jurídica y de incoación del correspondiente expediente sancionador".

Respecto a aspectos a mejorar, Cortázar ha comentado la necesidad de la existencia de un director de seguridad, en cuya selección ya está avanzando, para tener "un criterio técnico para saber dónde y qué recursos de seguridad privada se destinan".

El Hospital Universitario de Cuenca ha acogido la reunión de este Observatorio contra la Violencia, que a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, tiene un formato provincial y llega ahora a la capital conquense tras haber analizado anteriormente las situaciones de Ciudad Real y Guadalajara.

El observatorio está conformado por la Administración regional, la Subdelegación del Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los sindicatos y los colegios profesionales de Medicina y Enfermería.

Cortázar ha aprovechado para invitar a la Administración de Justicia a sumarse en el futuro.

Cuando pase por Albacete y Toledo, antes de que finalice el año se terminará la ronda y se analizará la situación de las agresiones en los centros sanitarios en el observatorio regional, ya a principios de 2027.