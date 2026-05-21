Valdepeñas impulsa su futuro tecnológico con la ampliación de Tecnobit para alcanzar 1.000 empleados - PIEDAD LOPEZ/AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, junto al presidente del Grupo Oesía, Lluís Furnells, han puesto este jueves la primera piedra de la modernización de Centro Tecnológico del Grupo Oesía-Tecnobit.

Se trata de un proyecto que supone una ampliación de la superficie actual del centro en un 62%, sumando 5.000 metros cuadrados a las instalaciones existentes hasta alcanzar los 13.000 metros cuadrados, dentro del plan estratégico de la compañía, con el que también se incrementarán hasta 1.000 el número de trabajadores.

García-Page ha aseverado que "Castilla-La Mancha funciona, que Valdepeñas funciona", y se ha mostrado satisfecho de que este grupo industrial vaya a llegar a los 1.000 empleos en los próximos años.

García-Page ha tenido un guiño de complicidad con el presidente Ejecutivo de Oesía, Lluis Furnells, de origen catalán, al que ha asegurado que "en España no hay ningún tipo de odio, ni rechazo, ni malquerer a Cataluña. Para que España vaya bien se necesita que Cataluña recupere la vanguardia, el empuje, la fuerza, la capacidad de innovar que ha tenido siempre", ha considerado.

De su lado, el alcalde de Valdepeñas ha puesto en valor la ciudad y su tejido empresarial, destacando un crecimiento demográfico del 12% en los últimos cinco años o es una de las diez ciudades más seguras del país.

Del mismo modo, se ha referido a las exportaciones. "Con los datos económicos, de los 9.000 millones que la provincia de Ciudad Real ha generado en los mercados exteriores, 1.300 han salido de esta ciudad, el 14%, siendo la ciudad que mayor capital de producción ha generado", ha enfatizado Martín.

El presidente de Grupo Oesía, Lluís Furnells, ha detallado que el Plan Estratégico actual de la compañía se prolongará hasta 2030 con la ampliación del centro en Valdepeñas, lo que supone también el incremento de trabajadores hasta alcanzar los 1.000 profesionales.

Furnells ha recordado que la compañía, "que genera también una cadena de valor con las empresas locales", trabaja actualmente en 42 países ofreciendo tecnología e innovación de vanguardia.