Las Valeras crea una Tarjeta contra la Despoblación y celebrará en verano su primera Feria de la Madera

Presentación de las segundas Jornadas contra la Despoblación de Valera de Abajo. - EUROPA PRESS

CUENCA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de las Valeras ha creado la Tarjeta de la Despoblación, un nuevo servicio que ofrecerá descuentos para acceder a instalaciones deportivas y a conciertos no solo a los vecinos de la localidad, sino a todas las personas que quieran asistir a actividades que se celebren en este municipio conquense.

Además, esta localidad celebrará el próximo verano su primera Feria de la Madera, un evento dedicado a su actividad económica municipal, en la que trabajan entre 600 y 700 personas.

El alcalde de Las Valeras, Daniel Pérez Osma, ha informado de la nueva tarjeta y de este evento durante la presentación, en la sede del Partido Popular, de las segundas Jornadas contra la Despoblación de Valera de Abajo, que se celebrarán el día 28 de febrero y que servirán también como puesta de largo del Centro Expositivo,con capacidad de acoger a más de 1.500 personas sentadas y que permitirá, a partir de ahora, organizar actos de mayor aforo en el municipio.

Este espacio sirve también en estos momentos como Oficina contra la Despoblación, que ya está atendiendo a emprendedores de Valera. En estos momentos cuenta con dos personas, un administrador y un comunicador audiovisual y la idea es que haya un encargado de desarrollo y marketing, además de poder concurrir a alguna ayuda para habilitar su espacio físico.

Pérez Osma ha explicado que estas segundas jornadas "dan continuidad a la primera edición, en la que participaron más de 100 empresas y autónomos y unas 300 personas". De momento ya hay unos 800 inscritos y está confirmada la presencia de unos 150 emprendedores.

La jornada contará con ponencias, un acto de hermanamiento con el municipio de Leganés, cuyo alcalde tiene raíces valerosas y reconocimientos para empresas y autónomos de toda la provincia "que se asientan en nuestros municipios y que, contra viento y marea, luchan para que no perdamos nuestros servicios más básicos y que tengamos una carnicería, una panadería, un dentista, una tienda de ropa".

El evento concluirá con una cita musical, el festival Latido Fest, que cuenta con Pignoise como cabeza de cartel.

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha acompañado en esta presentación al alcalde de Las Valeras, al que ha felicitado por ser un "facilitador económico" con iniciativas como estas jornadas contra la despoblación" y que se enmarcan dentro de uno de los objetivos que tienen los 'populares' conquenses, que es "fortalecer el tejido empresarial rural".