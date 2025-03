Valverde defiende que la lucha por la igualdad real debe ser "constante y diaria" y un feminismo "integrador"

CIUDAD REAL, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado el compromiso institucional con la igualdad durante la entrega de los Reconocimientos Provinciales a la Igualdad 'Pastora Marcela' en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. "Hoy celebramos el camino recorrido, pero también renovamos el compromiso de seguir avanzando juntos", ha afirmado, para remarcar que la lucha por la igualdad debe ser constante y diaria, más allá de la conmemoración de una fecha concreta.

"Hoy es el Día Internacional de la Mujer, pero también es el Día de la Igualdad. Y yo quiero decir que también estoy preocupado por medidas, por la legislación que nos está haciendo desiguales a unos españoles respecto a otros", ha dicho Valverde para apostillar, acto seguido, que todos los españoles "tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones" con independencia del territorio en el que hemos nacido.

Valverde ha destacado que, si bien se han logrado avances significativos en el plano legislativo, aún persisten roles de género y desigualdades estructurales que afectan a la vida cotidiana de muchas mujeres. "Todavía hay muchos papeles que asignamos de manera inconsciente a las mujeres y que debemos compartir entre todos", ha señalado en clara referencia a que sólo se alcanzará la igualdad real solo cuando hombres y mujeres asuman un reparto equitativo de responsabilidades en todos los ámbitos.

Ha defendido Valverde un feminismo integrador, lejos de radicalismos o discursos que dividan. "El feminismo no es más que buscar la igualdad entre hombres y mujeres", ha dicho para advertir a continuación que no se debe convertir en una herramienta de confrontación, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Asimismo, ha expresado su rechazo hacia la utilización partidista de la igualdad y la hipocresía de algunos sectores que, según sus palabras, se apropian de la causa sin respaldarla con hechos concretos.

"Estamos hastiados de apropiamientos de banderas que son de todos, de mensajes que no viene acompañados de hechos, de aquellos y aquellas que pretenden separarnos a hombres de mujeres. Y también de posturas impostadas que luego no solo es que no concilian con el ejemplo sino que en algunos casos se desvelan conductas abominables de abuso de quienes se han comportado como machistas disfrazados y cuyas conductas no son denunciadas, perseguidas, reprobadas y condenadas por venir de los propios", ha dicho Valverde, quien considera que ciertos discursos que proclaman la igualdad no siempre se traducen en comportamientos coherentes.

Además, ha destacado la importancia de la formación y la sensibilización en materia de igualdad y ha asegurado que "la igualdad no solo debe ser una meta jurídica, sino una realidad social profundamente arraigada". Para ello, ha insistido en que es fundamental la educación y la implicación de toda la sociedad.

Durante el acto han sido homenajeadas la fundadora y presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, y María Luisa Cabañero, natural de Puertollano y primera mujer bombero de España. Sobre ellas, Valverde ha resaltado la trayectoria de Carmen Quintanilla, a quien ha definido como "una pionera en la defensa de la igualdad en el ámbito rural", mientras que de Cabañero ha destacado su carácter de referente involuntario, al haber abierto camino en una profesión históricamente reservada a los hombres.

LUCHA POR LA IGUALDAD

María Luisa Cabañero ha recibido el reconocimiento como una grata sorpresa y honor, según ha confesado, destacando cómo el deporte a través del que ha alcanzado grandes retos le han aportado desde muy temprana edad los valores que trata de mantener durante toda su vida "constancia y esfuerzo, que se traduce en sacrificio, tenacidad y coraje, una continua superación, compañerismo y fraternidad, grandes amigos, humildad, junto al respeto a las reglas y a los demás, ética y lealtad", valores que ha animado a compartir para equiparar la balanza algún día.

Ha reconocido que nunca se ha sentido discriminada en ningún aspecto en su trabajo, ha incidido en lo curioso de que Cervantes en el siglo XVII nos regalara un personaje como Pastora Marcela, "una mujer que rompe con todos los moldes de la época", reivindicando cómo en el siglo XXI nuestras niñas y adolescentes "deben crecer con modelos adecuados en los que mirarse, que sean referentes por sus logros".

Por su lado, Carmen Quintanilla ha recordado que este año se cumple el 50 aniversario de la conferencia Mundial de las mujeres que se celebró en México, una época donde en España aún se penalizaba a las mujeres por ser adúlteras, o en la que tenían que pedir permiso a sus maridos para cobrar un sueldo, "leyes que discriminaban y vulneraban los derechos de las mujeres cuando se había producido ya la declaración universal de los Derechos Humanos".

En este sentido, Quintanilla ha valorado el avance en el compromiso en el avance de la igualdad y de los derechos humanos, "en tener leyes que penaliza la violencia de las mujeres", y ha criticado los discursos que niegan la violencia contra las mujeres, destacando cómo "el feminismo no tiene ideología, sino que constituye un compromiso con el derecho de la mujer y el avance de las mujeres en el mundo", a la vez que ha reivindicado la necesidad de incorporar a los hombres en el logro de la igualdad de oportunidades y la importancia de seguir trabajando contra la violencia y educando en la igualdad.

PASTORA MARCELA, DERECHO A DECIDIR

Por su parte, la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas, Encarnación Medina, ha reivindicado la importancia de la libertad, la dignidad y la valentía como ejes fundamentales en el camino hacia la igualdad real, y ha subrayado el significado del nombre que da sentido a los reconocimientos y ha dicho que la Pastora Marcela, personaje de Don Quijote de la Mancha, representa desde hace más de 400 años la determinación y el coraje de tantas mujeres que han defendido su independencia frente a las imposiciones sociales.

Medina ha destacado que estos reconocimientos no solo son un homenaje a sus logros, sino también "una llamada a la acción", un recordatorio de que la lucha por la igualdad no es un objetivo alcanzado, sino un proceso en constante construcción. "Cada avance es una responsabilidad compartida; no basta con aplaudir a quienes han abierto camino, debemos seguir recorriendo esa senda sin retrocesos, sin concesiones", ha afirmado.