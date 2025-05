Valverde pide en Brazatortas que se pongan en marcha las medidas acordadas en el Pacto Regional por la Caza

CIUDAD REAL 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha inaugurado este viernes la segunda Feria Cinegética y de Ganadería Extensiva de Brazatortas, un evento de ámbito comarcal que ha duplicado su superficie expositiva y que cuenta con el apoyo económico de la institución provincial. Allí, Valverde ha aprovechado para pedir que se pongan en marcha las medidas acordadas en el Pacto Regional por la Caza.

El acto ha tenido lugar en el polideportivo municipal de Brazatortas y ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Pablo Toledano, así como representantes de asociaciones de caza, ganadería y mujeres rurales, entre otros colectivos.

Valverde ha valorado positivamente el crecimiento de esta feria, que ha duplicado tanto el espacio expositivo como el respaldo económico de la Diputación, destacando el compromiso del gobierno provincial con el sector cinegético y ganadero. "Esta feria crece como crecen tantas cosas que tienen detrás el impulso y la ilusión de un pueblo y de su ayuntamiento", ha señalado.

Ha mencionado la capacidad de convocatoria del alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano, y ha hecho referencia a la gran representación institucional que ha concitado el evento. "Estamos casi todos los que creemos que el sector cinegético es muy importante para una provincia como la nuestra", ha asegurado.

Se ha referido a continuación al Pacto Regional por la Caza firmado en noviembre de 2024 y ha lamentado que el Gobierno regional no avance en su aplicación y que no haya consignación económica en los presupuestos para implementar las medidas acordadas. "Me gustaría de alguna manera emplazar, aunque no haya aquí ningún representante, a que se pongan en marcha las medidas que se acordaron en ese Pacto Regional por la Caza", ha dicho.

Ha conferido, por otro lado, especial importancia al papel que juega la caza en el mantenimiento del equilibrio medioambiental y el sostenimiento de las especies. Y ha añadid que en una provincia como Ciudad Real, con 1.400 cotos de caza deportiva, este sector resulta fundamental tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. "La caza contribuye de manera absolutamente determinante al equilibrio medioambiental y al sostenimiento de las especies", ha afirmado.

Valverde ha reconocido que, si no fuera por la caza, habría que buscar alternativas para mantener ese equilibrio natural, ya que la actividad cinegética garantiza el mantenimiento de la biodiversidad. Y ha añadido que, aunque algunas voces promuevan una imagen negativa de la caza, el descenso que parece que hay en el número de licencias no refleja una caída en la importancia y la repercusión económica del sector.

NUEVO PARQUE DE BOMBEROS

Ha aprovechado la ocasión para anunciar que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha concedido ya la licencia de obras para la construcción del nuevo Parque de Bomberos de la capital, lo que permitirá liberar el actual emplazamiento del Consorcio para el Servicio de Emergencias y Salvamento (SCIS), ubicado en la Ronda de Toledo. "Este hecho nos va a permitir avanzar en el proyecto del futuro Museo de la Caza y de la Naturaleza (MUCANA), que posiblemente presentemos el próximo mes de junio", ha declarado.

El museo, impulsado por la Diputación provincial en colaboración con la familia Garoz y otros actores del sector, pretende situar a Ciudad Real como referencia a nivel nacional e internacional. "Queremos mostrar que la caza no solo es diversión, turismo o cultura, sino también naturaleza y protección medioambiental", ha asegurado.

También ha reiterado el apoyo del gobierno provincial al sector cinegético, indicando que este respaldo se traduce no solo en aportaciones económicas, sino también en iniciativas como el impulso a la carne de caza a través de ASICCAZA en Venari. "Todo esto, como he dicho, situará a la provincia de Ciudad Real en escalones todavía más arriba en la importancia que se le da a un sector tan relevante como el cinegético", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Brazatortas, Pablo Toledano, ha mostrado su satisfacción por la consolidación de la feria, que inicialmente se planteó como un evento bienal pero que, debido al éxito de la primera edición, se ha convertido en anual. "Decidimos que esta comarca se merecía una feria cinegética que respondiera no solo a la tradición, sino también al apoyo de un sector socioeconómico fundamental", ha señalado.

Toledano ha comentado que Brazatortas cuenta con 33 cotos en su término municipal y está rodeado de centenares de cotos cinegéticos, lo que convierte a la localidad en un referente del sector. En este sentido, ha añadido que este municipio "es un pueblo de cazadores desde siempre, y aquí se organizan muchas monterías y hay diversas rehalas".

Ha mencionado Toledano la contribución de la caza al medio rural y a la lucha contra la despoblación, recordando que el sector cinegético genera empleo y dinamiza la economía local. Asimismo, ha referido el impacto positivo de los alojamientos rurales vinculados al mundo de la caza, destacando establecimientos emblemáticos como El Furtivo y La Zarza.

Toledano también ha expresado su agradecimiento a la Diputación de Ciudad Real y a su presidente, Miguel Ángel Valverde, por el apoyo económico y el respaldo institucional que han permitido duplicar el presupuesto de la feria en esta segunda edición. Ha dado las gracias al Equipo de Gobierno por apoyar la iniciativa desde el principio. En cuanto a la ausencia de representantes del ejecutivo autonómico, Toledano ha indicado que "no es solo un desprecio a Brazatortas, sino también a toda la comarca y a un sector tan importante como el cinegético".

Finalmente, Toledano ha hecho un alegato en favor de la caza como factor de sostenibilidad y conservación medioambiental, recordando el reciente informe de Artemisan que refleja el impacto positivo de la actividad cinegética en la mejora del medio natural.

QUIJOTE AL MÉRITO MUNICIPAL

En otro orden de cosas, al encontrarse en uno de los municipios de la provincia que desplegaron su solidaridad el pasado 28 de abril, cuando un apagón eléctrico sin precedentes afectó a toda España, Miguel Ángel Valverde ha anunciado que propondrá que en el próximo Día de la Provincia, que se celebrará en el municipio de Almodóvar del Campo, se otorgue el Quijote al Mérito Municipal a los ayuntamientos de Brazatortas, Malagón, Puertollano y Ciudad Real, por su actuación ejemplar y la solidaridad que desplegaron para auxiliar a los ciudadanos que se vieron atrapados en los trenes.

"Los vecinos y consistorios se movilizaron rápidamente para atender a las personas atrapadas, demostrando el valor de la administración local y de la solidaridad de la ciudadanía en situaciones de emergencia", ha añadido el presidente de la Diputación de Ciudad Real.