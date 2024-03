Varios bares de Toledo acogen del 2 al 14 de abril la ruta gastronómica 'Tapetea' a favor de la Asociación de Autismo

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios establecimientos del Grupo Vive Toledo --Alfileritos 24, La Tabernita, Cuchara de Palo, Comes, Go Street, Go Alcázar, El Trébol y La Abadía-- acogen del 2 al 14 de abril la ruta gastronómica 'Tapetea' a favor de las Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).

Una ruta que ha sido presentada este lunes con la presencia de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas; la presidenta de APAT, Juncal Roldán; la presidenta de la Federación Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez; el responsable del Grupo Vive Toledo, Ventura del Álamo, y los chefs Javier Chozas y Jesús Lebrusan.

Tolón ha tomado la palabra para dar las gracias a APAT, mostrar su apoyo a la Asociación y destacar la "inversión en solidaridad" que lleva haciendo desde hace años el Grupo Vive Toledo. "Siempre ha estado en las causas más nobles", ha dicho, para agregar que también es el momento de "felicitar y apostar" por la labor que hace APAT.

"Mucho apoyo a esta Asociación de Autismo de Toledo, mucho apoyo a los profesionales y mucho apoyo sobre todo a las familias de los niños y las niñas autistas de la ciudad y de la provincia de Toledo", ha concluido.

De su lado, la edil de Asuntos Sociales ha agradecido a APAT que cuente con el Ayuntamiento y ha comprometido su apoyo a la Asociación. "Siempre vamos a estar para todo en lo que podamos humildemente ayudar, apoyar, visibilizar", ha señalado.

También ha dado las gracias a Vive Toledo y a los ocho locales que se van a poner al servicio de este "singular evento". "Creo que todo lo que es fiesta y diversión nos gusta y cuando tiene un fin solidario siempre gusta el doble", ha manifestado.

Para la presidenta de APAT iniciativas como 'Tapetea' van a permitir visibilizar lo complicado que es "muchas veces" para los padres de hijos con TEA algo que es "tan natural para todos" como es irse a tomar una tapa. "Para nosotros en muchos casos es casi misión imposible", ha afirmado.

TAPEAR DE FORMA "TRANQUILA Y RELAJADA"

No solo es complicado salir a tapear de forma "tranquila y relajada" sino que quienes estén afectados por TEA prueben estas tapas "porque lo que para nosotros es una tapa para un chico con autismo puede ser un mundo y queremos que se conozca el autismo porque el autismo está ahí, está cerca de nosotros".

Por ello ha añadido que desde la Asociación quieren reivindicar con iniciativas como estas que las personas con TEA y sus familias están en las calles, en los bares y quieren también disfrutar. "Esta es una de las muchas actividades que hacemos pero quizá es de las más importantes porque nos va a permitir salir a las calles que nunca debíamos haber dejado", ha concluido.

La presidenta de la Federación Autismo de Castilla-La Mancha se ha hecho eco de la campaña de este año de Autismo España bajo el lema 'El autismo está cerca de ti' para apuntar que hay más personas en la sociedad con TEA de las que posiblemente estén diagnosticadas porque a día de hoy hay otros baremos y otros filtros para detectar la enfermedad.

"Hoy ya estamos viendo que la investigación avanza y que muchas más personas pueden tener identificado este trastorno. Por lo tanto, podrán tener muchos más apoyos y podrán estar mucho mejor integrados en la sociedad", ha recalcado.

Ventura del Álamo ha destacado que esta jornada comienza el 2 de abril, coincidiendo con el Día Mundial del Autismo y ha añadido que serán ocho las tapas que se podrán degustar en el los establecimientos del Grupo Vive Toledo a un precio de cuatro euros de los que 50 céntimos irán a parar a APAT.

Ha dado las gracias a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento por apoyar esta iniciativa y ha esperado poder hacerla en próximos años. "El lema del Grupo Vive Toledo siempre ha sido hacer cosas para que las cosas pasen dentro de nuestro ámbito y nuestras posibilidades, y seguiremos en esa línea", ha concluido.

LAS TAPAS

Finalmente, los chefs Javier Chozas y Jesús Lebrusan han indicado que han basado sus tapas, que han hecho en colaboración con APAT, en la elaboración de productos manchegos con presentaciones "totalmente diferentes" para que tengan un "impacto visual" teniendo en cuenta las sensaciones de personas con autismo a la hora de ver el producto o a la hora de probarlo.

"Fuimos buscando sabores de diferentes bases, con chocolates, frutas, texturas crujientes, texturas moldeables y aireadas, con el fin de que hubiera una sensación un poco diferente a la hora de poder consumir estas tapas, con ingredientes manchegos como la carne de caza o como el queso", han subrayado.

Así, entre las ocho tapas hay un torrezno "súper crujiente" con cítricos y un tartar en la parte de arriba que mezcla frutas y texturas cárnicas o una pizza que en lugar de estar horneada está frita y va rellena en la parte interna de verduras, hortalizas y ventresca.

También se podrá degustar en forma de tapa un guiso que mezcla salsa verdes con pochas rememorando el guiso de las abuelas o platos "más divertidos" como una bombeta crujiente por fuera y por dentro con una patata cremosa, un poco de carne y alioli arriba.