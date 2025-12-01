Un varón de 34 años resulta herido leve por arma blanca en Hellín

Archivo - Hospital de Hellín - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

ALBACETE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años de edad ha resultado herido leve por arma blanca esta tarde en de Hellín, teniendo que ser trasladado al hospital comarcal de la localidad albaceteña.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la agresión ha tenido lugar a las 19.17 horas, en la calle Mesones.

En el operativo movilizado por el 112 han participado efectivos de las Policía Nacional, de la Local y una ambulancia de soporte vital.