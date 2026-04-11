Los vecinos de Albacete conocerán el martes detalles del nuevo contrato del transporte urbano y de la ZBE

El alcalde, Manuel Serrano, durante la inauguración de la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha explicado que el próximo martes, 14 de abril, se va a celebrar una comisión informativa para trasladar a la ciudadanía la información sobre la Zona de Bajas Emisiones y otra de seguimiento del nuevo contrato del transporte urbano.

En esta última, ha detallado, se presentará la memoria del nuevo modelo que incluye las aportaciones vecinales, del Consejo Social y de los grupos municipales, con el objetivo de llevar estos asuntos al próximo pleno de abril para su aprobación.

Serrano ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), donde también ha avanzado que en los próximos días se convocará la Mesa de la Movilidad.

"Estas decisiones definirán el futuro de la ciudad y se adoptarán desde la participación, con el objetivo de lograr servicios más eficientes, más efectivos y más utilizados por todos los albaceteños", ha dicho, según informa el Consistorio.

En otro orden de cosas, ha reeditado "el compromiso decidido que mantiene el Ayuntamiento con el rico, dinámico y reivindicativo movimiento vecinal", así como con el fomento de la participación ciudadana en la vida pública como motor de futuro, apelando a la unidad en torno a la ciudad, convencido de que "la ideología tiene que ser Albacete".

Ha felicitado a la presidenta de la FAVA, Carmen Sánchez, a su junta directiva y a todas las asociaciones vecinales que la conforman por su trabajo constante en favor de la ciudad como "correa de transmisión" de las necesidades ciudadanas y estímulo de la acción de Gobierno municipal, asegurando que "el tejido vecinal albaceteño es la envidia de todo el país".

Manuel Serrano ha deseado que la asamblea sea fructífera, asegurando que seguirá trabajando de la mano de la Fava, desde la escucha activa y la cercanía, para hacer de Albacete "un lugar mejor en el que vivir para todos sus vecinos y vecinas".