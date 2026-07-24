Vecinos de catorce municipios afectados por el fuego de La Mierla (Guadalajara) ya pueden volver a sus casas

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que ya ha calcinado unas 32.000 hect - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado las medidas de evacuación de 14 municipios afectados por el fuego de La Mierla (Guadalajara). De este modo se levanta la evacuación de Umbralejo, La Nava de Jadraque, Arroyo de fraguas, Navas de Jadraque, Zarzuela de Jadraque, Villares de Jadraque, Bustares, Robledo de Corpes, Naharros, La Bodera, Albendiego, Somolinos, La Huerce y Valdepinillos.

Asimismo, permanecen cortadas la GU-162, GU-151, GU-147, GU-213, GU-137, tal y como ha informado en su cuenta de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno autonómico.

Por su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha congratulado, también en X, de que hoy puedan volver a casa los vecinos y vecinas de estos 14 municipios evacuados, así como salir del confinamiento el resto.

La Junta continúa trabajando para que los vecinos y vecinas de Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova, Semillas y El Ordial puedan "hacerlo cuanto antes", ha afirmado García-Page.

"Es una noticia muy positiva y esperada, porque además nos permite desplazar equipos para ayudar a otras regiones, como a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León. Este es un esfuerzo que tenemos que compartir entre todos".

Tras afirmar que estas comunidades han "ayudado mucho" a Castilla-La Mancha en Guadalajara, desde esta región "también" se va a aportar "todo lo que esté en su mano, como hacemos siempre que nos necesitan", ha afirmado García-Page.

El incendio forestal de La Mierla ha pasado a nivel 1 este viernes tras quemar unas 35.000 hectáreas y convertirse en el fuego más grave de la historia de Castilla-La Mancha.

Además, se ha autorizado el regreso a sus casas de los vecinos de las poblaciones de Monasterio, Veguillas, San Andrés del Congosto, Congostrina, Hiendelaencina y Alpedroches. Y se ha levantado el confinamiento en Tordelloso, Miedes de Atienza, Bañuelos, Romanillos de Atienza, Casillas y Bochones.