Vega reivindica que "la igualdad se construye cada día con el compromiso de toda la sociedad"

GUADALAJARA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial de Guadalajara, José Luis Vega, ha recordado este domingo que "la igualdad entre mujeres y hombres se construye cada día con el compromiso de toda la sociedad", un esfuerzo colectivo que transforma realidades y sienta las bases para un futuro más justo, igualitario e inclusivo.

Así lo ha indicado en el acto institucional celebrado en Guadalajara con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por la Diputación provincial, en colaboración con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Guadalajara.

Durante su intervención, José Luis Vega ha destacado la importancia de la coordinación institucional para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, ha informado la Diputación en nota de prensa.

"La igualdad real no se alcanza desde una sola administración ni desde un solo ámbito. Se construye desde la cooperación, desde las políticas públicas, pero también desde los gestos cotidianos, desde la educación y desde los referentes que mostramos a las nuevas generaciones", ha subrayado.

REFERENTES QUE ABREN CAMINOS

Bajo el lema 'Rompiendo techos, abriendo caminos', el acto ha contado con el testimonio de cuatro mujeres de la provincia que, con esfuerzo, talento y valentía, han superado barreras, han abierto caminos y se han convertido en referentes para las nuevas generaciones.

Isabel Muñoz Yela, pionera del atletismo femenino en Guadalajara, ha recordado cómo comenzó a correr cuando hacerlo siendo mujer no era lo habitual y tuvo que superar numerosos estereotipos. Hoy es entrenadora de más de 150 niñas y niños en la capital, a quienes transmite valores de igualdad y perseverancia.

Deli Lara García, agricultora de Usanos, ha destacado su trayectoria en un sector tradicionalmente masculino y su incorporación en 2022 a la junta directiva de ATICA Guadalajara, siendo la primera mujer en formar parte de esta organización.

Sonia Pérez Díaz, matemática, docente e investigadora de la Universidad de Alcalá, ha subrayado la importancia de visibilizar a las mujeres en la ciencia y de despertar vocaciones científicas desde la infancia.

Por su parte, Leopoldina Peinado Martín, alcaldesa de Membrillera desde hace 35 años y una de las primeras regidoras de la provincia, ha puesto en valor la evolución del papel de la mujer en la política local y la necesidad de seguir avanzando hacia una participación plenamente igualitaria.

A partir del relato de sus experiencias, el presidente de la Diputación ha reconocido los avances logrados en materia de igualdad en las últimas décadas, unos logros que, según ha señalado, "no son casuales, sino que son fruto del esfuerzo de muchas mujeres que abrieron camino, de familias que apoyaron, de hombres que entendieron que la igualdad no es solo una causa femenina y de instituciones que impulsaron políticas de derechos, oportunidades y corresponsabilidad".

José Luis Vega también ha recordado que aún persisten retos importantes, como la brecha salarial, las dificultades de conciliación y los estereotipos que siguen condicionando las decisiones de muchas niñas y jóvenes. "Por eso, el 8 de marzo sigue siendo una fecha necesaria para recordar que el camino hacia la igualdad es una tarea permanente que debe implicar a toda la sociedad: administraciones, empresas, centros educativos, familias y cada uno de nosotros en nuestro día a día".

El presidente de la Diputación ha finalizado su intervención animando a seguir trabajando conjuntamente para romper techos y abrir caminos hacia una sociedad más justa, igualitaria y con más oportunidades. "Cada avance cuenta, cada referente importa y cada paso hacia la igualdad hace nuestra sociedad un poco mejor", ha concluido.

El acto ha contado con dos interpretaciones musicales de la cantante Lorena Jamco, una de ellas junto a Antonio Tomás, acompañados por Guillermo Chicharro a la guitarra y Pedro Ivett al piano, que han puesto la nota musical a la celebración.