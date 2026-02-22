Veinte practicantes de Kuo-Shu visitan Carcelén (Albacete) en una conviviencia de la Federación Madrileña de Lucha - ORGANIZACION

ALBACETE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de practicantes de Kuo-Shu, arte marcial de origen chino, principalmente procedentes de escuelas de Cuenca y Albacete han asistido a una convivencia juvenil de la Federación Madrileña de Lucha, Departamento de Kuo-Shu, en Carcelén (Albacete).

Se trata de que chicos y chicas de 13 a 17 años que normalmente coinciden compitiendo en los campeonatos nacionales, se conozcan y compartan tiempo entrenando juntos. Además de clases de artes marciales, se hacen juegos tradicionales y otras actividades culturales.

Lo organiza el profesor y director de las escuelas Wu-Tao Arcas y Almodóvar, Santiago David Domínguez, tal y como ha informado en nota de prensa. El Ayuntamiento de Carcelén ha cedido las instalaciones del Castillo del Conde de Casal, donde duermen, comen y se desarrollan las actividades a cubierto.

La convivencia arrancó este viernes y finaliza este domingo, 22 de febrero.