Velázquez avanza que la Diputación adquirirá la Escuela de Enfermería para transformarla en residencia universitaria

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la entrevista en la Cadena Ser. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha avanzado que será la Diputación, y no el Ayuntamiento, la que asuma la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería, para transformarla en residencia universitaria, "con el objetivo de revitalizar el barrio de Palomarejos y dar respuesta a la alta demanda de alojamiento estudiantil".

Así lo ha avanzado el regidor toledano en una entrevista en la Cadesa Ser, que recoge Europa Press, en la que ha indicado que dicha compra se ha tasado en dos millones de euros.

"Queremos acelerar al máximo esta operación. Ojalá que en el primer cuatrimestre, de aquí a abril, se pueda formalizar esa compraventa de la Diputación a la Universidad de Castilla-La Mancha para hacer las modificaciones oportunas en el proyecto del propio edificio", ha adelantado Velázquez, que se ha mostrado confiado en que esta infraestructura "tan importante, devuelva vida al barrio Palomarejos".

Dicho esto, ha defendido que "tiene sentido" que sea la Institución provincial, que ya cuenta con una residencia de estudiantes universitarios que ya es mixta y da servicio, fundamentalmente, a estudiantes del campus del Casco Histórico, la que lo asuma, "teniendo en cuenta la importantísima demanda que hay".

"La Diputación es conocedora porque hay muchas personas de la provincia que se quedan fuera de las plazas que ofrece habitualmente su residencia universitaria", ha insistido.

VIVIENDAS DEL CORRAL DE DON DIEGO

De igual modo, el alcalde de Toledo ha informado de que este mismo lunes se ha publicado el listado provisional de admitidos y excluidos para las cinco viviendas del Corral de Don Diego, a las que han optado más de 100 personas.

Según informa el Consistorio, ha aseverado que este 2026 que acaba de echar a andar estará marcado también por la "batalla legal" para "defender los intereses de Toledo", tras la exclusión del Ayuntamiento de una convocatoria de fondos europeos pese a haber obtenido una alta puntuación.

"La baremación que nos dejó fuera no figuraba ni en las bases ni en la convocatoria, por lo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender lo que por justicia y por derecho corresponde a Toledo", ha advertido.

De hecho, ha concretado Velázquez, que desde el Ayuntamiento se impulsarán actuaciones como la reactivación del anfiteatro del Parque de las Tres Culturas, el refuerzo del Plan de Arbolado y el seguimiento de proyectos clave como el futuro del Hospital Virgen de la Salud y el cuartel de la Guardia Civil.

También ha indicado que este 2026 será un año clave para el futuro de la ciudad con la vista puesta en la aprobación inicial del POM, que "permitirá desarrollar hasta 16.000 viviendas a largo plazo, de las cuales cerca del 50 por ciento serán protegidas o asequibles, porque esta es la única manera de dar respuesta al grave problema de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes".

Ha explicado que el avance del nuevo Plan ya se ha enviado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su tramitación ambiental, paso previo para la evaluación ambiental estratégica, cuyo plazo legal es de tres meses. "La Junta es consciente de la importancia de este plan y confiamos en que los plazos no se dilaten", ha añadido.

Una vez obtenida la evaluación ambiental, se abrirá el proceso de participación ciudadana con información pública y el periodo de alegaciones "para todas aquellas personas, asociaciones, propietarios, o cualquier ciudadano interesado puedan hacer sus aportaciones". De hecho, el objetivo del Gobierno municipal es concluir esta fase antes de que finalice el 2026 y proceder a la aprobación inicial del POM en la primavera del año 2027.

El alcalde, también ha reafirmado su compromiso por lograr el mayor consenso posible en este proyecto, "tanto con los grupos políticos, como con la sociedad civil", al tiempo que ha recordado que se han mantenido diferentes reuniones con los grupos municipales y ha valorado el clima de entendimiento.

"Este Plan de Ordenación Municipal solo tendrá éxito si nace del consenso y Toledo no puede permitirse más bloqueos ni enfrentamientos", ha concluido.