Velázquez confía en su gestión "útil y cercana" para revalidar la Alcaldía de Toledo ante un oposición sin candidatos

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TOLEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Carlos Velázquez aspira a consolidar lo que sería su segundo mandato con el bastón de alcalde de Toledo. A un año de celebrar las elecciones municipales, el PP asegura haber cumplido el 70 por ciento de su programa electoral y haber impulsado una transformación de la capital regional con proyectos concretos y en una gestión "útil y cercana".

Mientras Vox, su socio de Gobierno, sintiéndose "condicionado" por la proporción del peso que ejerce dentro del mismo, se muestra "más que satisfecho" por la influencia que sus cuatro ediles dicen haber ejercido en la labor de otras concejalías.

El Grupo Popular, que tras su pacto con Vox arrebató la Alcaldía a la ahora ministra de Educación, Milagros Tolón, exhibe como mejor indicador haber ganado más de 2.200 nuevos vecinos desde 2023, especialmente en el Casco Histórico, distrito que suma más de 200 habitantes.

En materia de vivienda, preocupación nacional, el PP dice que, tras "sanear" la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, ha impulsado la construcción 13 nuevas viviendas en la avenida de Santa Bárbara y otras 40 en la calle Navidad. Trabaja ya en dar un uso residencial al antiguo edificio de Radio Nacional de España en San Cristóbal.

En cuanto al proyecto 'Toledo Emerge', ese buque insignia de legislatura con el que pretende recuperar cinco edificios públicos abandonados para destinarlos a vivienda joven, espacios gastronómicos y nuevos usos culturales y sociales, destaca su progreso, pues acaba de adjudicar el proyecto para la construcción de viviendas para jóvenes en Alamillos del Tránsito.

En cuanto a infraestructuras, el PP cuelga en su acción de mando haber tramitado el vial de conexión entre Azucaíca y el Polígono, haber desbloqueado un "importante" acuerdo con la Junta y la Diputación para arreglar la estación de autobuses y haber cerrado 11 de los 26 puntos de vertido detectados en el Tajo.

De igual modo, en su carta de presentación ante los electores, los 'populares' también exhibirán la ordenanza turística "pionera" para regular la convivencia entre turistas y vecinos y "mejorar la vida de los residentes del Casco especialmente en movilidad, reciclaje y limpieza".

Entre las tareas pendientes durante los más de 300 días que restan hasta los próximos comicios sitúa seguir cerrando puntos de vertido al Tajo y avanzar en las grandes infraestructuras que el Gobierno de España tiene pendientes en la ciudad como el tercer carril de la TO-23, el puente de la A-40, la llegada del AVE o el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

De infraestructuras también presume su socio de coalición, Vox, que espera capitalizar entre el electorado toledano haber dotado de un nuevo cuartel a la Policía Local, haber mejorado las condiciones laborales y profesionales de Bomberos y Policía Local, "tan demandadas durante tiempo", y el que Toledo se haya adherido, tras años de intentos, al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior.

En su haber también incluye la nueva ordenanza de comercio ambulante, la instalación de toldos para mitigar las altas temperaturas durante el verano en diferentes zonas de la ciudad, el Congreso de Educación, mejoras en los colegios públicos San Lucas y María y Ángel del Alcázar, o haber "dignificado las bibliotecas".

En materia de Planeamiento Urbanístico celebra haber puesto en marcha el nuevo Plan de Ordenamiento Municipal y proyectos de recuperación del Barrio de Palomarejos, como el solar del Hospital Virgen de la Salud.

En clave política, la legislatura se ha caracterizado por los continuos enfrentamientos que la vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha mantenido con la dirección de Santiago Abascal, al situarse entre los críticos de la formación que, entre otras cuestiones, reclaman un congreso extraordinario para debatir el rumbo del partido.

Por ello, los cuatro ediles, que no temen que aparezcan nuevas formaciones de su espectro político que les roben votos, sí aseguran encarar los comicios no sientiéndose "arropados" por su partido, que "no valora ni reconoce" el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de la legislatura.

EL PSOE CUESTIONA LA PROPAGANDA Y LOS PROYECTOS FANTASMA

En el reverso, el PSOE, principal partido de la oposición que vio a su candidata pasar por la Delegación del Gobierno y dirigir ahora el Ministerio de Educación, arremete contra el equipo de Gobierno que, lejos de solventar los principales problemas que tiene la ciudad, "se gasta el dinero en propaganda; anuncia proyectos que no se hacen o inventa ocurrencias como el teleférico o la noria".

A juicio de los socialistas, durante los tres años que lleva con el bastón de mando, Velázquez no ha hecho nada por mejorar el acceso a la vivienda; el mal estado de las calles y las vías de la ciudad; o por la movilidad entre los barrios o el transporte urbano. "Pasará a la historia por ser el alcalde que perdió más de 20 millones de euros para Toledo, por perder la Capitalidad Europea de la Cultura y por comprar el título de Ciudad Europea del Deporte que no ha servido para nada".

El grupo que lidera Noelia de la Cruz lamenta que el equipo de Gobierno haya rechazado en el pleno su propuesta de utilizar suelo del Ayuntamiento para desarrollar promociones de vivienda asequibles en solares municipales como los de la calle Santander, en Palomarejos, o Cabrahígos, en Santa Bárbara.

Además de abogar por la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia con las ayudas del gobierno de España, como se está haciendo en los barrios de Palomarejos o el Polígono, los socialistas trabajarán en lo que resta de legislatura por culminar las infraestructuras comprometidas, por descongestionar los atascos en el Polígono, acabar la Ronda Sureste o mejorar la conexión entre barrios con la creación de un intercambiador.

En cuanto a la persona que se mediría en las urnas con Velázquez, se muestran convencidos de que, una vez pasado el proceso de primarias que rige el partido, su candidato o candidata "será el próximo alcalde o alcaldesa y Toledo volverá a estar de moda y no perderá más dinero ni oportunidades clave para su futuro".

VIVIENDA Y REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS, CABALLO DE BATALLA DE IU

Desde IU-Podemos coinciden en que el acceso a la vivienda es el principal problema de una ciudad, en la que no se está planteando ninguna alternativa.

"Sigue sin hacerse un diagnóstico riguroso que nos diga qué necesitamos y a qué se puede acceder con la situación que tenemos", asegura su único edil, Txema Fernández, que lamenta que el modelo que PP y Vox tienen de desarrollo de ciudad sea el que "busca el futuro en el turismo".

"Eso provoca tensiones en el mercado de la vivienda, porque es más rentable alquilar por fines de semana sin mayor compromiso a precios desregulados, que a familias reconociendo sus limitaciones", denuncian desde IU, que para revertir este modelo, insisten en declarar la ciudad zona tensionada.

"Permitiría detectar a los grandes tenedores de viviendas que se lucran con este derecho y poder proponer el cobro de un mayor IBI que permita que esas viviendas sean más rentables en el mercado que cerradas".

Durante estos tres años en el Consistorio, Fernández también ha peleado por que la Administración arrebate a las empresas la gestión de los servicios públicos para que la prestación sea más "transparente, más eficaz y más barata".

Un turismo "sostenible y sostenido en el tiempo", más inversión en mayores, infancia, migrantes o mujeres en situación de violencias machistas, son otras de las propuestas de una formación de confluencia que en pocos meses elegirá candidatura con una máxima clara: "importan más las políticas con mayúsculas --el qué y para qué estamos en la calle e instituciones-- que el político".