Velázquez confía en que impere el "sentido común" en relación al trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confiado este lunes en que impere el "sentido común" en relación al trazado del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo. Precisamente, hoy mismo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguraba ver "muy cerca" un acuerdo. "Lo tenemos al alcance de la mano", apuntaba.

Velázquez, en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto del futuro cuartel de la Policía Local de Toledo, ha manifestado que el sentido común en este tema pasa por aceptar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Toledo, porque "si no es perfecta, --ha subrayado-- podemos decir que sí que despeja cualquier tipo de duda y alivia cualquier tipo de problema que planteaban las propuestas planteadas por el Ministerio".

En este sentido, Velázquez ha señalado que las alegaciones que presentó el Ayuntamiento, "fruto de un proceso de participación nunca antes realizado en la ciudad con más de 100 entidades", daban respuesta --a su entender-- "a todos y cada uno de los problemas que planteaban estas propuestas del Ministerio".

En este sentido, ha recordado que hace dos semanas tuvo la oportunidad de participar en el octavo foro del Corredor Sudoeste Ibérico en Madrid, con representantes de Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y también de Portugal.

Al terminar la reunión, ha detallado el alcalde-- el alto comisionado para el Corredor Sudoeste Ibérico en la Unión Europea, que depende del Ministerio de Fomento, le confirmó que las alegaciones que había presentado el Ayuntamiento "eran correctas, que iban por el buen camino y que esperáramos noticias positivas".

"Quiero confiar, quiero ser optimista en ese sentido, sobre todo porque el trabajo de participación que se hizo y el resultado final que conseguimos gracias a ese trabajo de participación con técnicos y con vecinos de la ciudad, pues era muy bueno", ha apostillado.

La solución propuesta por el Ayuntamiento --ha expuesto-- con ese mantenimiento de la estación de Santa Bárbara y ese andén pasante frente al centro comercial 'Luz del Tajo' en terrenos que ya son propiedad municipal, evita, según el alcalde, "problemas de patrimonio de la humanidad", evita problemas con la Unesco, de protección de cono visual, evita problemas de inundabilidad, evita problemas medioambientales, evita problemas arqueológicos y garantiza mantener todos los servicios que actualmente se mantienen en la estación de Santa Bárbara, que "era una línea roja para nosotros".