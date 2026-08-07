Velázquez defiende su pacto con Vox pese a "fricciones", ve a Núñez presidente y carga contra Tolón: "Ni pena ni gloria"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido la buena marcha del pacto de Gobierno con Vox con el comanda el Ayuntamiento capitalino, recalcando que el compromiso que adquirió con los vecinos al tomar posesión fue el de conformar "un gobierno sólido, estable y duradero", algo que considera que ha conseguido pese a admitir "fricciones".

En una entrevista con Europa Press, Velázquez, ha dicho que en todo caso, además de esas fricciones, como en todas las relaciones "puede haber diferencias como también las hay en los gobiernos monocolor".

Pero, en cualquier caso, "lo importante es que este gobierno está dando sus frutos y está siendo positivo para la ciudad de Toledo".

"Me gustaría tener más concejales, porque eso nos permitiría ir mucho más rápido en la consecución de los objetivos que tenemos, y también en lo solución de los problemas de los toledanos", admite.

UN PSOE QUE NO ES "CONSCIENTE" DE SU PASADO

Carlos Velázquez ha tenido palabras para el principal partido de la oposición, asegurando que a tenor de algunas de sus declaraciones, "parece que no son conscientes de que han estado 16 años gobernando la ciudad", y que "parte de los problemas que hoy estamos solucionando son responsabilidad suya".

"Les pediría que fueran conscientes de la situación, que dejaron de gobernar pero que han estado gobernando 16 años; que arrimen el hombro y que contribuyan", les ha pedido.

Y es que, en su opinión, "la política son ciclos" y el PSOE "debería actuar con algo más de responsabilidad".

DUDAS SOBRE LA CANDIDATURA DE PAGE

Carlos Velázquez, que ha asegurado que ve a Paco Núñez como próximo presidente de Castilla-La Mancha, se ha preguntado por la incógnita que rodea a la candidatura o no de Emiliano García-Page al frente del PSOE.

"No confirma y le escuchamos plantear dudas sobre su propia continuidad, aún siendo presidente", cuestiona Velázquez, asegurando que es "llamativo" que todavía no haya deshojado la margarita.

En todo caso, asegura que la relación con el Gobierno castellanomanchega es muy buena en lo institucional.

"La Junta tiene un poder tramitador tremendo, y nuestra obligación es llevarnos bien, algo que no tenemos con el Gobierno de España", lamenta.

Abundando sobre el papel del Gobierno de España, Velázquez ha tenido palabras para su antecesora en el cargo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Ejecutivo nacional, Milagros Tolón.

"Al margen de ir a la final del Mundial, para Toledo está pasando sin pena ni gloria", afirma el alcalde toledano, que expone que una de las propuestas que le han sido elevadas desde el despacho de Alcaldía a la ministra pasaba por la financiación de un pabellón deportivo, algo ante lo que no ha recabado todavía respuesta.

"Me da pena que tengamos una ministra de Toledo en el Gobierno de España que no esté haciendo nada por mejorar el deporte y por mejorar la educación en la ciudad de Toledo", ha rematado.