Velázquez destaca el "éxito rotundo" de Las Noches del Patrimonio: "En Toledo brilla de una manera especial"

Noches del Patrimonio en Toledo - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado este domingo el éxito "rotundo" de las Noches del Patrimonio que se han celebrado este fin de semana en su novena edición, y por primera vez durante dos noches, de manera simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

"Ha sido un éxito rotundo, éxito de participación, éxito de público y con gran satisfacción de las personas que han podido participar en los eventos de cada una de las actividades celebradas en los más de 50 espacios abiertos al público", ha señalado el alcalde.

Espacios que durante este fin de semana se han llenado de público para disfrutar de la música, del teatro, de la danza, del arte y de diferentes propuestas escénicas. Una programación, que amplía la oferta cultura y que responde a la estrategia del Gobierno Municipal de diversificar los ejes de visitantes, apostando también por descubrir otros enclaves fuera del Casco Histórico, como Tavera o la estación de tren.

Velázquez también ha destacado la buena acogida que ha tenido la representación de la zarzuela 'El huésped del sevillano' en el Paseo Imperial de la Vega, como homenaje al maestro Jacinto Guerrero, "un toledano universal y una figura imprescindible de nuestro patrimonio musical", ha señalado.

"Las Noches del Patrimonio son una iniciativa verdaderamente extraordinaria que en Toledo brilla de una manera especial. Estamos muy satisfechos con el resultado, pero debemos seguir trabajando porque Toledo es cultura", ha concluido el alcalde.