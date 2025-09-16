Velázquez espera que la no inclusión de centro salud de Valparaíso y La Legua en el mapa sanitario sea "error" de Sescam

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha mostrado confiado en que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no haya incluido la construcción de un centro de salud para los barrios de Valparaíso y La Legua en el mapa sanitario de la región por "un error".

"Quiero entender que se trata de un error y que se va a corregir e incorporar ese nuevo mapa sanitario con un nuevo centro de salud", ha insistido este martes a preguntas de los medios, afirmando que cuando se reunió con el consejero del ramo, Jesús Fernández Sanz, para tratar el tema "lo acogieron con agrado".

Asimismo, ha recordado que el actual presidente autonómico, Emiliano García-Page, siendo alcalde de la ciudad "presentó ese proyecto en Valparaíso con una maqueta" en el año 2010.

Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento ofrecerán distintas parcelas disponibles para ubicar el centro de salud para que en el Sescam lo ubiquen "donde ellos estimen que es mejor para el servicio sanitario".