El candidato al Congreso del PP por la provincia de Toledo, Carlos Velázquez, en su visita al mercadillo. - OSCAR HUERTAS/PP TOLEDO

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este martes que "el próximo 29 de noviembre es necesario un cambio en España, pero no solamente necesario, sino completamente imprescindible", para poner en marcha un "proyecto de reconstrucción nacional" que permita "recuperar el poder adquisitivo de las familias y afrontar los principales problemas de los ciudadanos".

Así lo ha manifestado durante una atención a los medios de comunicación en la carpa informativa instalada por el Partido Popular en el tradicional mercadillo de los martes de Toledo, donde ha estado acompañado por miembros de la candidatura al Congreso y al Senado, concejales y representantes del partido de distintos municipios de la provincia.

Velázquez ha señalado que, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, "los ciudadanos han visto cómo se incrementaba de manera considerable el coste de la vida, especialmente en productos y servicios esenciales". "Habría que preguntar a todos los hombres y mujeres de la provincia de Toledo cuánto pagan más por su alquiler, cuánto pagan más por la cesta de la compra, por el gasoil, por la energía o por el gas después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. Y, sin embargo, ¿cuánto les ha subido su nómina?, ¿cuánto les ha subido su salario?", se ha preguntado.

En este sentido, el candidato 'popular' ha denunciado que "hoy los españoles somos más pobres como consecuencia de unas políticas nefastas", asegurando que el combustible se ha encarecido más de un 50 por ciento y la cesta de la compra un 47 por ciento durante este periodo.

"La realidad es que hoy, después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, España está más empobrecida y ese incremento del coste de la vida hace que todos perdamos poder adquisitivo", ha afirmado.

Ante esta situación, Velázquez ha defendido la necesidad de impulsar "un cambio radical en las políticas, tanto en el fondo como en las formas", frente a un Gobierno que, a su juicio, "única y exclusivamente se ha preocupado de mantener en el sillón a Pedro Sánchez".

El candidato del PP ha explicado que el proyecto de reconstrucción nacional que plantea su partido tiene como objetivos "reparar el Estado, reunir de nuevo a los españoles, regenerar la democracia y devolver a España ese prestigio que nunca debió perder".

Para ello, ha señalado que la prioridad debe ser atender las "necesidades reales" de los ciudadanos y mejorar las condiciones de vida de las familias, con independencia del lugar en el que residan. "Hay que empezar por cuidar lo más importante, que son todos los españoles, independientemente de dónde vivan", ha indicado, defendiendo un reparto justo de la financiación de las comunidades autónomas que garantice la igualdad entre territorios.

Asimismo, ha apostado por una reforma fiscal "que contribuya a aliviar la presión económica que soportan las familias" y permita reducir el coste de los productos básicos y de los carburantes, manifestando que "es imprescindible poner en marcha esa reforma fiscal que tanta falta hace para bajar el precio de la cesta de la compra y de los carburantes".

CONTACTO DIRECTO CON LOS VECINOS

Por otro lado, Velázquez ha destacado la importancia de mantener un contacto directo con los ciudadanos durante la campaña electoral, escuchando sus preocupaciones y trasladándoles las propuestas del Partido Popular.

En este sentido, ha agradecido la presencia de los compañeros de la candidatura y de los representantes municipales y provinciales que le han acompañado en el mercadillo de Toledo, un espacio al que cada martes acuden numerosos vecinos de la capital y de otros municipios de la provincia.

Además, ha recordado las mejoras introducidas por el actual Gobierno municipal en este mercadillo, entre ellas la recuperación de los puestos de alimentación, una reivindicación histórica de los vecinos. "Por primera vez en muchos años hemos permitido que vuelvan los puestos de alimentación, algo que ha mejorado sustancialmente las prestaciones de este mercadillo y que ha dado respuesta a una demanda muy importante de los toledanos", ha explicado.

Finalmente, Velázquez ha insistido en que el Partido Popular seguirá recorriendo la provincia para explicar su proyecto y escuchar a los ciudadanos ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una cita que considera "decisiva para impulsar el cambio de políticas" que reclama para España.