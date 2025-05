Velázquez resta importancia a lo sucedido en el Congreso y defiende que él trabaja para mejorar la salud del Tajo

Advierte de que hay zonas en la Comarca de la Sagra que vierten "sin depurar" y exige vigilar a la Junta

TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha restado importancia a lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, donde el Pleno, con los votos del PSOE y sus aliados, rechazó tomar en consideración la proposición de ley de la Asamblea de Murcia para garantizar el trasvase Tajo-Segura, una iniciativa que había defendido en el hemiciclo el propio presidente regional, Fernando López Miras.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Fedeto, Velázquez ha asegurado que lo que sucedió este martes en el Congreso no les va a sacar de su decisión que es "trabajar con hechos en la mejora de la salud del río Tajo". "Lo de ayer, al final, ha quedado en nada y queda en un fuego de artificio que está intentando ser utilizado por algunos como una cortina de humo para tapar el hecho real".

Y el hecho real --ha apuntado el regidor toledano-- es que en estos momentos se está produciendo "el mayor trasvase de los últimos 20 años". "180 hectómetros cúbicos se están trasvasando desde la cabecera del río Tajo hasta Murcia. Esto es lo que consume toda Castilla-La Mancha en dos años. Eso está pasando ahora", ha advertido.

Dicho esto, ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Toledo --gobernado por PP y Vox-- decidieron dejar la "política de fuego de artificio, de cortinas de humo" y ponerse a trabajar en lo que son sus competencias, que son "tratar de que las aguas que llegan al río Tajo, a su paso por Toledo, lleguen lo más limpias posible".

Por eso, se puso en marcha un plan de vertido cero y por eso, por primera vez, hay un concejal del río Tajo que "se preocupa, se ocupa y dedica mucho tiempo a trabajar", por ejemplo, con la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, que "han demostrado que se dedican a cuidar nuestro Tajo". Así, ha indicado que hoy hay cerca de 10 puntos de vertido menos que hace dos años cuando "no gobernábamos en el ayuntamiento".

Por eso, Carlos Velázquez cree que, en materia de agua, es especialmente importante "ir a los hechos concretos".

Cuestionado sobre si es contradictorio que el concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo y diputado nacional José Manuel Velasco apoyara blindar el trasvase, el alcalde ha respondido: "No sé hasta qué punto es contradictorio o no. Lo que yo sí le digo es que en Toledo en estos momentos se está trabajando desde el Ayuntamiento como nunca antes se ha trabajado para mejorar la salud del río Tajo".

"Me encantaría mejorar la salud del río Tajo con más agua, pero miren, llevamos 40 años pidiéndolo y se ha conseguido muy poco. Por lo tanto, no perdamos tiempo desde nuestro Ayuntamiento en las cosas que no dependen de nosotros e invertamos ese tiempo en aquello que sí puede mejorar la salud del río Tajo", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que "no ha habido un gobierno municipal que esté trabajando tanto con hechos concretos, que se pueda demostrar objetivamente, en mejorar la salud del río a su paso por Toledo". "Lo demás, insisto, pueden ser fuegos de artificio, juegos electoralistas o de carácter pseudo-político, que no ayudan a mejorar la salud del río", ha avisado.

VERTIDOS SIN DEPURAR EN LA SAGRA

Ante las críticas del PSOE por lo sucedido este martes en el Congreso, el alcalde ha exigido a los socialistas que se encargue de que "no haya un solo municipio, que no haya un solo polígono industrial desde Aranjuez hasta Toledo, que vierta agua sin depurar al río Tajo" porque es algo que "está sucediendo", ha denunciado.

Así, ha pedido que se "pongan las depuradoras" y se "pongan los medios para que esto no suceda" porque así "se mejora la salud del río". "Cada uno debemos cumplir nuestras competencias", ha dejado claro.

"La Junta tiene competencias importantes en materia de depuración que haría bien en revisar fundamentalmente y en lo que respecta al río de su paso por Toledo, desde Toledo hasta Aranjuez, en el término del límite con Sesena, Borox y Madrid-Aranjuez", porque "hay zonas en la Comarca de la Sagrada que vierten sin depurar.