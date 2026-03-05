La venta de vehículos de ocasión sube en febrero el 12,9% en Castilla-La Mancha respecto al año pasado

Archivo - Coches - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión sube en febrero el 12,9% en Castilla-La Mancha, con 12.386 transferidos. Los turismos suman en el mes 10.691 compras, que crecen un 13,6% interanual, y los comerciales otros 1.695, con un ascenso del 8,7%.

El mercado de vehículos de segunda mano (turismos más furgonetas) ha subido en el mes un 0,8% de media en España: los turismos suben un 1,3% y los comerciales ligeros caen el 1,9%. Las ventas caen en febrero en todas las provincias manchegas con excepción de Toledo.

En los dos primeros meses se han transferido en la comunidad 22.788 vehículos de segunda mano --un 1,6% más-- que hace un año. Los turismos acumulan 19.448, que bajan un 0,2%, y 3.340 furgonetas, que crecen el 4,4%, tal y como ha informado en nota de prensa Ancove en nota de prensa.

En la media nacional, se han vendido un 3,1% menos vehículos (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo de 2025.

En el mercado nacional, la transferencia de vehículos usados (turismos más furgonetas) sube en febrero el 0,8% en términos interanuales: en total 207.319 unidades. De ellos, son turismos 177.150, con un ascenso del 1,3% en el mes, y 30.169 furgonetas, cuyas ventas bajan el 1,9%.

Entre enero y febrero se han vendido 394.227 vehículos usados, un 3,1% menos que en el mismo periodo de 2025. Los turismos suman 337.860 unidades, con un caída del 2,9%, y los comerciales ligeros otros 56.367 y un descenso del 4,4%.

EDAD DE LOS VEHÍCULOS

Los coches de más de 10 años suponen algo más del 55,4% del total de las ventas del mes. Por edades, todos los segmentos suben con excepción de los dos de más edad. La mayor caída la sufren los turismos de 6 a 10 años, un 12,5%. Por el contrario, salvo las furgonetas comprendidas entre 1 y 3 años, se registran en febrero descenso en el resto de los segmentos de edad con un descenso más pronunciado en las de 3 a 5 años.

El mercado de turismos usados sigue dominado por los coches diésel y gasolina, aunque los primeros bajan un 5,7% respecto a febrero de 2025 y la gasolina un 1,4%. Aun así, suman el 83% de las ventas del mes. Las motorizaciones menos contaminantes suben con fuerza, pero en valores absolutos apenas tienen peso: los eléctricos suman el 1,6% y los híbridos enchufables el 2,2% de las ventas en el mes.

POR COMUNIDADES

Las ventas en febrero solo crecen en, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, La Rioja y Madrid, con caídas en las restantes. La Comunidad Valenciana, condicionada por las ventas del mismo pasado de 2025 por la DANA, sufre un descenso del 17,6%.

En los vehículos comerciales, las transacciones de usados aumentan en Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad de Murcia y la Foral de Navarra. En el resto, se producen descensos, por lo general mayores que en el mercado de turismos, encabezado por Cantabria. "Hace unos días, el Congreso ha rechazado la prórroga de la ayuda fiscal a la compra del coche electrificado, desgravado con el 15% en el IRPF.

La oposición, que ha declarado su intención de apoyar la medida, esgrime su rechazo en la decisión del Gobierno de presentar la medida con una votación de todo o nada, junto con otras medidas que no son de su agrado.

Ancove considera inadmisible que los intereses políticos de unos y otros pongan en juego el sector del automóvil, incrementando la incertidumbre sobre el futuro del coche electrificado que se acerca al 20% de las ventas. Una incertidumbre que se incrementa por la espera de la aprobación del Plan Auto+, que sustituye al Moves III, aunque el Gobierno haya comprometido su carácter retroactivo desde enero", comenta Eric Iglesias, presidente de Ancove.