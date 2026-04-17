Las ventas de la industria disminuyen en Castilla-La Mancha un 8,4% en febrero

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TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Castilla-La Mancha un 8,4% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 5,7 puntos más que la media nacional, que fue del -2,7%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3%, 11,7% y un 9,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 9,4% en Castilla-La Mancha, 4,9 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).

(Habrá ampliación)