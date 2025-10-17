Las ventas del sector servicios aumentan en Castilla-La Mancha un 1,2% en agosto

Archivo - La facturación de servicios ha crecido un 4,3% en lo que va de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 1,2% el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 1,6 puntos menos que la media nacional, que fue del 2,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Baleares (+8,3%), Canarias (+6,2%) y Madrid (+5,2%) fueron las que registraron mayores subidas en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Asturias, Comunitat Valenciana, y Extremadura con las caídas más grandes de un 2,6%, 0,9%, y un 0,8%, respectivamente.

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,3% en Castilla-La Mancha.

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,31%.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 2,8% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa casi dos puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de abril.

Con el avance de agosto, las ventas del sector servicios encadenan 17 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 3% en el octavo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,3% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,2% en agosto en tasa interanual, porcentaje un punto superior al de julio. Con este repunte, la serie corregida también encadena 17 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (agosto sobre julio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 0,1%, en contraste con el retroceso del 0,3% experimentado en julio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,3% en el octavo mes del año respecto a agosto de 2024, tasa una décima inferior a la registrada en julio. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.