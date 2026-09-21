Las ventas del sector servicios aumentan en Castilla-La Mancha un 5,7% en julio

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TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Castilla-La Mancha aumentó su facturación un 5,7% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,9 puntos más que la media nacional, que fue del 4,8%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con País Vasco (+8,80%), Madrid (+6,40%) y Castilla-La Mancha (+5,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,40%), Extremadura (2,30%) y Navarra (2,70%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,5% en Castilla-La Mancha. Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,4% en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria que registró una caída del 0,86%.