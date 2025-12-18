Archivo - Una cocinera en un restaurante en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en octubre al 3,4% en C-LM, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 4,7%, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, en lo que va de año este indicador se sitúa en el 4,3.

En cuanto al empleo creado por el sector servicios solo registra tres décimas de crecimiento en la región, por debajo de la media nacional que anota un 1,2% de crecimiento.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la del mes anterior.

Con el avance de octubre, las ventas del sector servicios encadenan 19 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el décimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 3,7% en octubre en tasa interanual, porcentaje 1,7 puntos inferior al de septiembre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 19 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,9%, su mayor caída mensual desde agosto de 2024.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el décimo mes del año respecto a octubre de 2024, tasa una décima superior a la registrada en septiembre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.