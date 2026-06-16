El verano llega este sábado a Guadalajara con gigantes, gaitas y una noche de folk

Cartel del festival. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara celebra este sábado, 20 de junio, una nueva edición del Solsticio Folk, uno de los ciclos más queridos de la programación cultural municipal, con una jornada que arranca a media mañana y se prolonga hasta pasada la medianoche.

La gran novedad de esta edición es el pasacalles de gigantes, que recorrerá la ciudad de la mano de los Gaiteros Mirasierra, agrupación con casi treinta años de trayectoria dedicados a la música tradicional castellana y una de las formaciones de referencia en la provincia de Guadalajara.

Los Gaiteros Mirasierra son un grupo formado por cuatro dulzainas castellanas con una sólida presencia en las fiestas más representativas de la provincia, y este sábado pondrán en marcha la jornada a las 11.30 horas con un vistoso pasacalles de gigantes desde el Parque de la Concordia hasta la Ermita de San Roque. Una apertura festiva y espectacular pensada para toda la familia.

La tarde sumará una segunda salida a la calle: a las 20.00 horas, el Grupo Chambra protagonizará un pasacalles de folclore castellano desde la Plaza del Jardinillo hasta el Parque de San Roque. Chambra, creado en 2016, ofrece diferentes bailes de la provincia de Guadalajara ataviados con indumentaria tradicional, acompañados de música de dulzaina, una propuesta que conecta directamente con las raíces culturales de la ciudad.

El Parque de Adoratrices acogerá los dos grandes conciertos de la noche. A las 22.00 horas actuará Córdoba Céltica, banda especializada en música celta que abarca desde Irish Traditional Music y Folk Bretagne hasta Scottish Music, una propuesta de sonido atlántico y festivo perfecta para arrancar la noche del solsticio.

El cierre de la velada, a las 23.00 horas, correrá a cargo del Germán Ruiz Quinteto. Con una propuesta de Neo-Folk que combina instrumentos tradicionales como la gaita, la flauta de pico y los whistles, el artista ha participado en festivales de renombre como Ortigueira, el Festival Folk de Erandio y las Ferias de las Culturas de La Palma. Su directo es potente y lleno de matices, con una mirada contemporánea que fusiona raíz, innovación y emoción a partes iguales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El Solsticio Folk es entrada libre y todos los actos son gratuitos. Una cita imprescindible para despedir la primavera y darle la bienvenida al verano al ritmo de la mejor música folk.