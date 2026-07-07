La VI edición de Oh Poetry! Fest vuelve a convertir a Albacete en el epicentro de la poesía y la creatividad

Inauguración de la VI edición de Oh Poetry! Fest. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, ha inaugurado la VI edición de Oh Poetry! Fest junto a su director, Andrés García, y los poetas Ángeles Mora y Teo Serna en la Biblioteca municipal de los Depósitos, en el marco de la programación del Verano Cultural 2026, que durante este martes y miércoles llenará de poesía, música y creatividad cinco espacios diferentes de la ciudad.

Elena Serrallé ha explicado que, junto a la Biblioteca de los Depósitos del Sol, este festival se desarrollará en el Parque Abelardo Sánchez, la Biblioteca Pública del Estado, La Cachorra Yeyé y el Café del Sur, situando un año más a nuestra ciudad en el "epicentro de la poesía y la creatividad".

La concejala ha felicitado al director del festival, Andrés García, por el trabajo que realiza para acercar la poesía a la ciudadanía y dar continuidad a un proyecto que, edición tras edición, continúa creciendo y afianzándose como un referente dentro del calendario cultural de la ciudad.

Una felicitación que Elena Serrallé ha hecho extensiva a los poetas, artistas, colaboradores, voluntarios, entidades participantes, librerías, editoriales y a todas las personas que hacen posible la celebración de este festival con su esfuerzo e implicación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Elena Serrallé ha destacado que Oh Poetry! Fest representa la filosofía del Verano Cultural del Ayuntamiento cuya programación inunda que cada año las calles, plazas y parques de propuestas culturales para todos los públicos, favoreciendo la participación ciudadana y acercando la cultura a todos los rincones de la ciudad.

La concejal de Cultura ha señalado que el objetivo del Equipo de Gobierno es seguir construyendo una ciudad donde la cultura sea un punto de encuentro, un espacio para compartir experiencias, descubrir nuevos talentos y poner en valor el amplio patrimonio creativo existente, favoreciendo además el diálogo entre disciplinas como la poesía, la música y el cine.

Según ha explicado, el festival ofrece una forma innovadora de vivir la poesía, combinándola con otras manifestaciones artísticas como la música y el cine, incorporando talleres creativos y contando con la participación activa de librerías y editoriales que enriquecen notablemente la programación.

Elena Serrallé ha animado a los albaceteños y a quienes visiten la ciudad durante estos días a participar activamente en las distintas actividades programadas, recorrer los diferentes escenarios del festival y dejarse sorprender por unas propuestas que ponen de manifiesto la capacidad de la poesía para emocionar, inspirar y unir a las personas.

La concejala se ha mostrado convencida de que la VI edición de Oh Poetry! Fest volverá a cosechar un importante éxito de participación y se convertirá, una vez más, en una gran celebración de la poesía, la cultura y la creatividad en Albacete.