Presentación del Informe de Sostenibilidad de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Protegida Queso Manchego quiere "poder conseguir que brille más" este producto en el futuro, pero para ello la estrategia pasa por seguir combatiendo el problema "más importante" que es el fraude, por hacer que la ganadería de manchego sea viable y por garantizar el relevo generacional para que el queso manchego "no se acabe dentro de 20 años".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios este miércoles, el presidente de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Manchego, Antonio Martínez, durante la presentación en Toledo, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, del Informe de Sostenibilidad de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego.

"La estrategia sería poder continuar como estamos", ha reconocido Antonio Martínez, aunque ha apostado por "quitar ese ruido" que hay en torno al queso manchego "para que pueda seguirse valorando como se debe valorar", siempre teniendo en cuenta que el ganadero de manchego "necesita un precio superior al del resto de la leche, que siempre lo ha tenido, pero que ahora por circunstancias del mercado no es así".

En cuanto al fraude, ha señalado que las medidas se empezaron a poner hace unos doce años, con campañas de promoción que han servido para que el consumidor sea consciente de que el queso manchego "es lo que es".

Un problema que en Estados Unidos están empezando a palpar hace pocos años con "mucha distribución que encuentra o se le ofrece queso más barato que el manchego, diciendo que es manchego cuando no lo es", lo que ha obligado a implantar equipos jurídicos y de seguimiento de marcas y de trazabilidad del mercado.

En este contexto, y sobre la estrategia del queso manchego a nivel internacional, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor pese a los aranceles, algo que el consumidor americano "ha obviado o lo ha absorbido bastante bien", de tal manera que "se sigue consumiendo bastante queso manchego allí".

El mercado asiático, en cambio, es un mercado "que se está empezando a abrir, pero es un mercado al que cuesta mucho llegar por la falta de concienciación del consumo de lácteos", ha manifestado el presidente de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Manchego, Antonio Martínez, quien ha comentado que "afortunadamente todo el queso manchego está vendido" aunque "a veces a lo mejor no se vende al precio que quisiéramos".

SOSTENIBILIDAD MUY IMPORTANTE

En cuanto al Informe de Sostenibilidad de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, ha explicado que es el primero que se desarrolla para plasmar por escrito y auditado por una agencia independiente toda la labor que realiza el Consejo Regulador a favor "de la supervivencia de una raza autóctona y única como es la oveja manchega, y sobre todo en la viabilidad del queso manchego como principal embajador y precursor de la economía rural en Castilla-La Mancha".

El Informe ha servido para "desarrollar por escrito la importancia que tiene el queso manchego, la importancia que tiene la ganadería de manchego y la labor tan importante que está haciendo el Consejo Regulador", que ha pasado de ser un órgano que tutelaba y certificaba el queso que podía salir al mercado como queso manchego hasta lograr "una sostenibilidad en el territorio muy importante, en base a una profesión ancestral como es el de ganadero".

"Hemos vertebrado a la región con una labor impresionante, donde ahora mismo hay 500 ganaderías de pura raza manchega que existen gracias a que existe el queso manchego, y hemos creado riqueza y población en zonas donde otros medios económicos, otras actividades económicas no han conseguido llegar" y todo ello "sin contaminación, preservando el medioambiente y garantizando la supervivencia de nuestra oveja manchega".

En cuanto al consumo de queso manchego, la exportación está al 80 por ciento y el consumo interno se sitúa "en torno a un 25" por ciento. "Muchas veces el precio del queso manchego, que en el lineal está por encima de los 30 euros el kilo, muchas veces se destina a un consumidor muy selecto o con una alta capacidad económica y eso hace muchas veces que se vea limitada ese consumo".

El Consejo Regulador lleva varios años produciendo en torno a unos 70-75 millones de litros, que se llegaron a aumentar a los 100 millones hace dos años debido a una "demanda excepcional" de queso, pero a partir de ahí "hubo muchos vaivenes de precios de la leche, descendió la producción y ahora mismo estamos en torno a 75 millones de litros, en torno a unos 15 millones de kilos, con un valor en el mercado aproximado de 200 millones de euros".

El consejero de Agricultura, de su lado, ha resaltado la "importante repercusión y vinculación histórica, cultural, socioeconómica, con lo que supone para el territorio castellanomanchego, y por una forma tradicional de vivir, de concebir en este paso el aspecto ganadero una ganadería que es extensiva" que supone el queso manchego, el tipo de queso "que menos huella de carbono deja en su elaboración", como evidencia el Informe.

Además, ha resaltado su calidad, "que está fuera de toda duda" y el compromiso "con una figura que nació en 1982 y que es la única figura de quesos que tenemos en la región", a cuya denominación de origen se ayuda de forma constante "con diferentes líneas de actuación", actualmente en materia de promoción a través de la marca Campo y Alma.

IDENTIFICAR EL QUESO MANCHEGO

Martínez Lizán ha incidido en la importancia de "dar a conocer cómo se identifica perfectamente un queso manchego" y "qué es un pufo" y "lo que les pueden estar metiendo como queso manchego, qué no lo es y qué no está sometido a los controles y a los rigores que establece el pliego de condiciones de la Denominación de Origen".

Para ello, además de las campañas de promoción, hay que trabajar en otros aspectos "fundamentales" como la genética ganadera y entender que "el queso es el último paso que tiene la leche de oveja, pero para que haya leche de oveja también tienen que haber ovejas". En concreto, ha mencionado, hay casi medio millón de ovejas manchegas que están reconocidas como tal para producir leche con denominación de origen.

En estos momentos, lo importante, ha añadido el titular de Agricultura, "es que los ganaderos obtengan un precio adecuado, un precio justo por la producción de su leche, que evidentemente tiene que verse refrendado también en la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones ganaderas" para que pueda seguir existiendo dentro de 20 años la posibilidad de elaborar queso manchego con denominación de origen.

"Esto es un trabajo conjunto de todos para poder seguir avanzando en un producto emblemático, importantísimo, que genera casi 200 millones de euros" y que supone "un 0,35% del PIB", una cifra que puede parecer muy pequeña, pero que es muy importante por la peculiaridad de dónde se desarrolla, donde juega un papel fundamental también todos los conceptos de proximidad, porque casi siempre hay una quesería al lado de las explotaciones ganaderas, y sobre todo también por lo que genera en su entorno toda la actividad ganadera".

Aunque partidario de trabajar en un proceso de regularización en los precios del queso manchego para que los consumidores no se retraigan, ha incidido en la necesidad de mantener vivas en primer lugar las ganaderías, algo sobre lo que tal vez haya "que hacer un replanteamiento en líneas futuras de actuación de la propia PAC".

"En cualquier caso todos debemos de concebir la importancia que tiene el sector, la importancia que puede suscitar el mantener vivo este sector para seguir garantizando queso manchego para todo el mundo", ha concluido.