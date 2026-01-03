Un viaje y vales para gastar en comercios locales, en los roscones de Reyes de la localidad de San Pedro (Albacete)

Cartel del roscón de Reyes del Ayuntamiento de San Pedro. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad albaceteña de San Pedro ha puesto en marcha, un año más, la campaña 'El Roscón de Reyes Artesanal de San Pedro tiene premio', con la colaboración de Panadería Abuelo Carlos y Panadería Valentina.

Esta original iniciativa hace que la clientela que compre este tradicional dulce en las panaderías de la localidad puedan optar a diversos regalos, al tiempo que podrán disfrutar de un producto artesanal de máxima calidad.

Según informa el Consistorio, los premios son muy diversos e incluyen un viaje sorpresa para dos personas. Además, quienes compren uno de estos roscones también optarán a bonos individuales y familiares para la piscina y el gimnasio municipal; y a cerca de una decena de vales por valor de 20 euros para gastar en comercios locales, como la peluquería Adrián, peluquería Tamara, ferretería Paula, bazar Llanos, estanco, tienda Visi o la farmacia.

Asimismo, podrán obtener paletillas ofrecidas por las carnicerías Ángel y Pedro, y cajas de cerveza donadas por Samuel, Paco Garijo y Estrella Levante.

Con acciones como ésta, el Ayuntamiento de San Pedro fomenta el consumo en los comercios locales, fortalece a los pequeños negocios y pone en valor sus productos tradicionales y el trabajo de quienes los elaboran.

Al tiempo, incentiva la participación ciudadana y refuerza la implicación del tejido comercial y empresarial en la vida del municipio, impulsando la promoción económica y social de la localidad y favoreciendo que se mantengan "deliciosas tradiciones".

El alcalde del municipio, Dani Sancha, ha agradecido expresamente la implicación de las panaderías participantes y de todos los comercios y empresas colaboradoras, y ha animado a sumarse a esta propuesta.