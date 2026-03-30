El viento derriba un olmo sobre un parque infantil en Castilforte sin causar heridos

Olmo caído sobre el parque infantil. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fuerte temporal de viento registrado en los últimos días ha derribado un olmo de grandes dimensiones en las inmediaciones de la fuente del pequeño municipio de Castilforte (Guadalajara), cayendo sobre el parque infantil situado en la zona y provocando daños materiales en parte del mobiliario recreativo, sin que se hayan producido heridos.

Según han informado fuentes municipales, el suceso tuvo lugar este domingo, sobre las 14.30 horas, cuando las intensas rachas arrancaron el árbol de raíz, desplomándose directamente sobre el área de juegos que hay situada al final de la calle Mayor.

Como consecuencia del impacto, el parque ha quedado bastante destrozado, con daños en la caseta de juego, el tobogán, los juegos de muelles y el vallado perimetral del recinto. A pesar de la aparatosidad del incidente, en el momento de la caída no había niños en la zona debido a las malas condiciones meteorológicas.

El alcalde de Castilforte, Juan Antonio Embid, ha informado de que el Ayuntamiento ha procedido al precinto inmediato del área afectada para evitar riesgos adicionales.