El viento y las tormentas provocan daños en algunos cultivos de la zona de la Manchuela conquense

Viñedos afectados por las tormentas. - ASAJA CUENCA

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas y los fuertes vientos que sufrieron algunos municipios de Cuenca durante el lunes han dejado daños en algunos cultivos de la zona de La Manchuela de los que se hace eco la organización agraria Asaja.

Esta asociación ha compartido en sus redes sociales un vídeo que muestra cómo el viento castigaba una plantación de pistachos en Motilla del Palancar y un viñedo anegado por las tormentas en Iniesta.

Desde Asaja informan que todavía no hay una valoración de los daños que pudieron provocar estas rachas de aire y agua.

La previsión meteorológica de este martes sitúa la provincia de Cuenca en alerta amarilla por altas temperaturas, con máximas de hasta 37 grados en la zona de La Mancha, pero no hay avisos activos por viento y lluvia.