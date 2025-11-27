Este viernes se abrirá el plazo de información pública del decreto sobre el Registro General de Asociaciones de C-LM

Archivo - Sede de la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha publicado una resolución por la que dispone la apertura del periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro General de Asociaciones de Castilla-La Mancha y se da publicidad al acuerdo de inicio de dicho proceso participativo.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, dicho periodo será de 20 días hábiles que se iniciarán este viernes, 28 de noviembre.

De esta manera, cualquier persona interesada podrá formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que estime pertinentes en el texto, que estará disponible en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es), así como en el Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es/) y en la sede de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a información pública y proceso participativo podrá presentarlas a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso se dirigirán a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.